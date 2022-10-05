【恐怖租客】租客住2年單位慘變垃圾屋　疑屋内有幼兒寵物同住

▲ 租客住2年單位慘變垃圾屋，眼利網民驚見奶粉罐飼料。

「帶眼識人」真的是很重要，尤其對業主來說，一旦遇著極品無良租客隨時會苦不堪言。近日台灣便有網民要為租了物業2年的租客收拾爛攤子，而回到出租單位。豈料，一進屋，便被屋內到處佈滿垃圾的景象大嚇一跳，除了地上有多袋堆積如山的一包包垃圾，多杯開封了的杯裝飲品、煙頭、杯面及多樣食物渣滓亦隨地可見，令人寸步難行；更嘔心的是租客走前疑未有沖廁，馬桶水仍殘留疑似咖啡色的排泄物。

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該名網民於Facebook《爆料公社》發帖表示，「今天終於看到了，能夠租2年，最扯的是，馬桶水永遠是滿的。」從網民上載的照片中可見，屋內堆滿一包包垃圾，櫃頂亦擺滿了喝了一半的手搖飲品杯，有杯子更插滿了跟插滿了煙頭，馬桶水亦十分噁心，滿滿是咖啡色的排泄物，令人即使隔著螢幕，亦令人感受到屋內的嘔心。

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事件曝光後，瞬即成為網民熱話，除了有不少人同情屋主外，有網民竟突破盲腸，留意到租客似乎有小孩與養寵物，因看到照片中的雪櫃頂有疑似奶粉罐，及地上有貓糧的包裝袋，「沒看錯的話，那是嬰兒奶粉對吧！房客有小小孩？」「天啊！那一堆飼料是怎樣，貓咪還好嗎」。

有網民亦質疑「天啊！這是人可以住的嗎？」、「他是都直接踩在垃圾上面行走嗎？沒看到路呀」、「那堆菸蒂...感覺肺癌不遠了」、「你們確定房客沒有在冰箱裏面嗎」、「總覺得這對東西下面會突然冒出或伸出一隻手或一顆頭...可以演鬼片了」、「那馬桶裡面的是屎嗎？顏色看起來不像陳年的，還頗新鮮的耶」。

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責任編輯：羅嘉欣