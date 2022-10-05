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【有望通關】盧文端：「二十大後有機會放寬通關」非空穴來風　料中央會採取「有力措施」助香港發展經濟

社會 11:23 2022/10/05

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（資料圖片）

兩地通關一直未有定案，全國僑聯副主席盧文端在《明報》撰文，指近日有報道提到中共二十大會議結束後，香港與內地的通關政策有機會放寬的說法，並非空穴來風；直指特區政府大幅放寬入境檢疫限制沒得到中央支持，影響與內地通關的講法並不正確。盧文端預計，二十大之後，中央會採取有力措施對外推介香港形象，支持香港與世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，開拓經濟發展新局面。

盧文端在文中提到，國家主席習近平在七一訪港時的講話中，強調必須保持香港的獨特地位和優勢，中央完全支持香港維護自由開放規範的營商環境，同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作。在今年8月31日，香港舉辦第七屆「一帶一路」高峰論壇，副總理韓正也在演講中清楚表明，中央支持香港拓展暢通便捷的國際聯繫，與更多國家開展更緊密的交流合作，擴大經貿合作網絡。

他認為，「特區政府大幅放寬入境檢疫限制，沒得到中央支持，影響與內地通關」的說法並不正確；相反，特區政府就此事與中央有直接暢通良好的溝通，且得到中央支持。而中央支持香港放寬入境限制，不僅是對香港的包容、對「兩制」的尊重，更反映中央高度重視香港國際地位，期望香港在國家「外循環」戰略上扮演更重要的角色，也正好體現習近平總書記在七一講話的精神。

盧文端續指，近日有報道指，二十大會議結束後，香港與內地的通關政策有機會放寬，相關說法當然不會是空穴來風，預計二十大之後，中央會採取有力措施對外推介香港形象，支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，「相信二十大之後，香港在中央支持下開拓經濟發展新局面，值得期待。」

據了解，中央也希望香港在構建我國更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中發揮重要功能，香港正處於從由亂到治走向由治及興的新階段，面對西方一些政客及媒體用不公平、帶有政治偏見的角度唱衰香港，抹黑「一國兩制」，預計二十大之後，中央會採取有力措施對外推介香港形象，加大力度支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作。相信二十大之後，香港在中央支持下開拓經濟發展新局面，值得期待。

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記者：江麗盈

 

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