【日本旅遊】當地認可疫苗增至11種涉科興、北京國藥　一文看清入境要求【附詳請】

▲ 當地認可疫苗增至11種涉科興、北京國藥，一文看清入境要求。（資料圖片）

日本政府早前宣布從10月11日起解除個人遊限制，毋須申請簽證，將入境日本認可的疫苗，更改為現時世界衞生組織（WHO）緊急許可的疫苗，厚生勞動省昨日（4日）正式更新入境疫苗認可名單，新增的5種疫苗，包括科興及北京國藥。

日本政府現只承認世界衞生組織（WHO）新冠疫苗緊急使用清單中所列的疫苗，即輝瑞（復必泰）、阿斯利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）、強生（Johnson & Johnson）、印度巴拉特（Bharat Biotech）及諾瓦瓦克斯（Novavax）。頭兩針可以是以上其中一款，第三針必須是輝瑞、莫德納或諾瓦瓦克斯。

10月11日後，日本新接納科興疫苗（Sinovac）、印度血清研究所Covishield疫苗、印度血清研究所COVOVAX疫苗、國藥中生（北京）（Sinopharm/Beijing Institute of Biological Products）、康希諾生物腺病毒載體疫苗（CanSinoBIO Convidecia）獲當地承認，令認可疫苗數目新增至11種。

入境人士在接種疫苗後至少14天被視為已完全接種疫苗（對於強生疫苗，僅在初級系列的情況下，1劑被認為相當於2劑）。

入境要求

現時抵日旅客，如已接種3劑新冠疫苗，能出示有效接種證明，入境前便不需出示PCR核酸檢測陰性結果證明；只接種了2劑或以下新冠疫苗，入境時便要出示出發前72小時內的PCR核酸檢測陰性結果證明。抵達當地後毋須做核酸檢測、自我隔離及使用公共交通不受限制。點擊連結即使用搜尋器檢視各國入境要求。

旅客入境時須呈交接種疫苗證明書的正本，以茲證明，證明書上的姓名、出生年月日、疫苗名稱、接種日、接種次數等以下項目必須用日語或英語記載。疫苗接種證書必須由官方機構簽發，例如任何批准的國家或地區的政府。

旅客必須下載健康和位置監控應用程式MySOS app，安裝及使用詳細可參閱官方網頁。必須填寫一份隔離問卷調查表，每人一張，經網上填寫須在抵達時出示QR碼；機場也提供書面表格。

政府社區檢測中心並不是日本當局認可的檢測機構，鼻咽拭子採樣不被當地視為有效的測試。若要入境日本前進行核酸檢測，必須在日本認可的本港10間指定檢測中心進行，包括港安醫院、嘉諾撤醫院、養和醫院、EMC香港日本人診所、尖沙咀的聯保醫務所等等。【詳情見附件】

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記者：陳麗娜