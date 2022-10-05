【偷食疑雲】林正峰否認偷食「繼母」暗示被陷害　劉溫馨上載相片為證隔空反擊

▲ 劉溫馨作出反撃。

TVB上位後生仔林正峰昨日（10月4日）被爆背着緋聞女友「A0女神」游嘉欣，與前港姐劉溫馨單獨約會吃飯慶生，更有指二人表現親密，捲入「偷食」疑雲。

事件發生後，林正峰在社交網列下4點回應事件，強調自己單身並還「好兄弟」游嘉欣清白，又指與劉溫馨於飯聚後沒有任何聯絡。

而且，在正峰的帖文中他不但以「前輩」形容溫馨，又指今次事件令其學懂世途險惡，以後會更加小心，疑似暗示遭對方陷害，想與對方劃清界線。

不過隨後正峰刪除「學懂世途險惡」字眼，未知是否怕因二人仍在同一公司工作，以免再合作會出現尷尬情況。

【偷食疑雲】林正峰向A0女神游嘉欣道歉 發文解釋跟劉溫馨無聯絡

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隔空反擊

但在同日深夜，劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，指相片完全沒有任何加工，展現最真實的一面，更以「他約我去迪士尼」為題隔空反擊：「幫我影相嗰個人話呢，用手機影嚟講，呢幾張相直頭可以攞嚟做教材。咁當然人靚都好重要啦！係咁讚自己影得好靚！你地話係唔係？」

最後她亦hashtag「童話世界」﹑「童真 」﹑「清者自清」﹑「自己知自己事 」及「世途險惡」的字眼，雖然劉溫馨沒有開名表明所指是何人，但言詞之間都似乎是回應林正峰的言論。

另外，翻看林正峰個人IG，他曾上載到主題公園的照片，但不知是否當時與劉溫馨同行。

其實對於林正峰指二人不熟絡一事，昨日溫馨接受媒體訪問時已表示：「如果唔熟嘅，點會出嚟食飯啊！」二人說法不一，真相是怎樣，只有當事人才知道。

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二人結片緣

二人早前因合作劇集《香港愛情故事》而結緣，當時溫馨在劇中演正峰的繼母，二人同場場口甚多。

而溫馨在社交網亦有上載當時拍戲的花絮照，當中亦有不少正峰的蹤影，可見此劇合作愉快。

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