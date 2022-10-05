【香港小姐】麥明詩婉解釋拒出席港姐決賽原因　十優港姐「脫無」與TVB結束長約

▲ 麥明詩與TVB結束長約正式「脫無」。

「十優港姐」麥明詩（Lousia）於2015年參加《香港小姐競選》入行，自參選勇奪冠軍至今，一直話題十足。2019年底淡出幕前，轉到國際著名顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問，轉型為OL。她主動放棄包薪合約，與TVB改簽一年一騷的「綠葉約」，換取時間發展自己的事業。

在這幾年間，曾經有傳她做回老本行當律師，自修取得美國執業律師資格，不過麥明詩對此否認，直言做律師好悶，沒有太大興趣。

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▲ 麥明詩參演亞視劇集《逐流時代》。

拒任港姐決賽嘉賓

不經不覺原來已經過了7年，麥明詩近日與無綫正式結束賓主關係，宣告「脫無」。有指早前在紅館舉行盛大的《2021香港小姐競選》決賽，適逢今年港姐50周年，TVB邀請過去歷屆港姐亮相盛宴，但已經無約在身的麥明詩，以私人理由婉拒任嘉賓。

有指過去幾年，TVB多次向麥明詩軟硬兼施，希望挽留芳心，包括以重頭劇《七公主》、《飛虎》、《法證先鋒V》等作餌誘，但見她未為所動。及後又將屬意找她演出的商演廣告吸金機會，轉推薦其他藝人。

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正式「脫無」

去年，TVB批准麥明詩接拍亞洲電視旗下的亞洲心動娛樂（AMM心娛）首部、由神級監製戚其義執導的劇集《逐流時代》，她在劇中更激罕以超性感泳裝造型演出，令人眼前一亮。

無論當時抑或現在，麥明詩仍然懂得飲水思源，她感謝TVB一直以來給予她的機會，並向傳媒承認已經約滿離開TVB。但被問到於會否返回大台拍劇，她直言：「依家轉咗方向，暫時唔會返去。」

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