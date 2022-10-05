【新聞尋寶】陳奕迅02年演出意外「男人最痛」　透露曾患抑鬱症卻不自知

▲ 陳奕迅02年演出意外「男人最痛」，透露曾患抑鬱症卻不自知。（資料圖片）

香港男歌星陳奕迅（Eason）12月跨年演唱會《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》共18場門票，將於周四（6日）公開發售，今次有門票接近5成公開發售，每人限買4張。陳奕迅在以前的演出都出現不少意外，包括失足致他右邊睪丸受創，他亦透露曾在2012年患上抑鬱症，他在放了一段長假，並服用處方藥物，成功走出情緒低谷。

談及陳奕迅在演出時發生的意外，令人印象深刻定是在2002年在台北華梵技術學院的校園演唱會上，陳奕迅獻唱最後一曲時，脫下頭戴帽子，企圖用力擲落台下送給觀眾，但一腳踩斷音箱的支撐架，右腳失足墮台，惟左腳卻仍在舞台上，下體卡在舞台邊緣，右邊睪丸嚴重受傷，幸好這次受傷並未影響其生殖能力。

在陳奕迅第二個世界巡迴演唱會《DUO陳奕迅2010演唱會》，他2010年在加拿大演出時，不慎從1米高的舞台滑倒，幸好未有嚴重受傷，其後陳奕迅臥在地上完成演出。

至於原定2019年舉辦25場演唱會，因當時社會運動，主辦單位認為沒法預計和保證出席演唱會的20萬觀眾安全和相關交通配套，決定取消全數25場演唱會。

陳奕迅更在去年捲入新疆棉風波，與代言了10年的運動品牌割席，支持新疆棉，以表愛國心，當時陳奕迅還是該品牌的全球代言人，有指他因此要賠至少6,000萬違約賠償金。

心理健康

精神健康諮詢委員會自2020年7月起推行精神健康推廣和公眾教育計劃「陪我講」。計劃邀請陳奕迅擔任宣傳大使，並以其主唱的經典廣東流行曲「Shall We Talk」作為計劃主題，藉以提高公眾對心理健康的關注。

陳奕迅當年為大會拍攝宣傳片，透露自己曾患抑鬱，他憶述：「大約2012年完成世界巡迴演唱會後，回港處於休息狀態，但由兩年內連串演出繃緊狀態，到完全放鬆，一時極不習慣。」

《DUO陳奕迅2010演唱會》於2010至2012年間在亞洲和美、加各大城市舉行，陳奕迅指完成巡唱後十分失落，情緒低落時，起牀後便會哭。

忽然會無緣無故流眼淚，整個人提不起勁，失去動力。

陳奕迅最初並未有理會，後來為新碟開會工作，同事都察覺他不對勁，故讓他放假三個月。陳奕迅後來求診，被確診患輕微抑鬱症，最終在長假中放下工作，並服用醫生開的藥物，從抑鬱症中康復。

陳奕迅認為每個人都會有低潮、困境及解決不到的問題，如發現情緒有問題，應向家人或朋友傾訴，若真有不尋常情緒反應，便要求醫幫助。

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記者：李榮忠