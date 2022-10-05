【創新科技】科技嘉年華10月底舉行　迦密柏雨中學生用果皮製可食用一次性餐具

▲ 創新科技署將在下月22日至30日舉行「創新科技嘉年華2022」。(袁澍攝)

創新科技署將在下月22日至30日舉行「創新科技嘉年華2022」 ，今年活動以「創科力量 夢想啟航」為主題，獲37個單位合作，包括研發中心、大學及政府部門。 嘉年華將展出多項本地的發明及研究成果，包括迦密柏雨中學三名中學生研發的果皮製的一次性餐具。

有叫本港每日有不少果皮被浪費，迦密柏雨中學三名中五學生關澔庭、鄧棨陽及何卓用2年時間，研發了果皮製成的烤紅茶菌吸管和杯子，成果參加「日內瓦國際發明展2022」，獲得銅獎。關澔庭現場實驗，杯子及吸管均沒有漏水可以使用，且烤焗過的紅茶菌吸管和杯子生物效能高，大約9周已經可以講解。

另外一項展品是可用來測量肝硬度的Liverscan手持式無線設備，由香港理工大學梁顯利生物醫學工程教授暨生物醫學工程學系講座教授鄭永平教授率領研究團隊開發。設備集瞬時彈性成像與實時超聲波影像引導系統於一身，通過實時影像大幅提升成本效益和準確度，其輕巧便攜的設計更能讓醫護人員隨時隨地為患者進行肝纖維化檢測。

嘉年華並有145場網上工作坊及40場網上講座，希望可以向社會大眾推廣創新及科技。另外，由於國家在剛遴選栽荷專家，今年的嘉年華亦會有航天有關的展覽。嘉年華期間，將會有免費穿梭巴士服務往返香港科學園及港鐵大學站及大圍站，逢周六、日更會在港鐵九龍站和金鐘站提供免費穿梭巴士，方便市民往返。

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記者：袁澍