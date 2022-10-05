  • 31°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 12:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創新科技】科技嘉年華10月底舉行　迦密柏雨中學生用果皮製可食用一次性餐具

社會 11:42 2022/10/05

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

創新科技署將在下月22日至30日舉行「創新科技嘉年華2022」。(袁澍攝)

創新科技署將在下月22日至30日舉行「創新科技嘉年華2022」 ，今年活動以「創科力量 夢想啟航」為主題，獲37個單位合作，包括研發中心、大學及政府部門。 嘉年華將展出多項本地的發明及研究成果，包括迦密柏雨中學三名中學生研發的果皮製的一次性餐具。

有叫本港每日有不少果皮被浪費，迦密柏雨中學三名中五學生關澔庭、鄧棨陽及何卓用2年時間，研發了果皮製成的烤紅茶菌吸管和杯子，成果參加「日內瓦國際發明展2022」，獲得銅獎。關澔庭現場實驗，杯子及吸管均沒有漏水可以使用，且烤焗過的紅茶菌吸管和杯子生物效能高，大約9周已經可以講解。

另外一項展品是可用來測量肝硬度的Liverscan手持式無線設備，由香港理工大學梁顯利生物醫學工程教授暨生物醫學工程學系講座教授鄭永平教授率領研究團隊開發。設備集瞬時彈性成像與實時超聲波影像引導系統於一身，通過實時影像大幅提升成本效益和準確度，其輕巧便攜的設計更能讓醫護人員隨時隨地為患者進行肝纖維化檢測。

嘉年華並有145場網上工作坊及40場網上講座，希望可以向社會大眾推廣創新及科技。另外，由於國家在剛遴選栽荷專家，今年的嘉年華亦會有航天有關的展覽。嘉年華期間，將會有免費穿梭巴士服務往返香港科學園及港鐵大學站及大圍站，逢周六、日更會在港鐵九龍站和金鐘站提供免費穿梭巴士，方便市民往返。 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【港股走勢】大時代啟播30周年遇恒指中午曾升945點　丁蟹效應會否再應驗？
今日 12:47
【港股走勢】大時代啟播30周年遇恒指中午曾升945點　丁蟹效應會否再應驗？
【入境檢疫】機組人員回港仍需「檢測待行」　工會冀取消直言非常辛苦
今日 10:32
【入境檢疫】機組人員回港仍需「檢測待行」　工會冀取消直言非常辛苦
【旅遊熱話】疫後日本旅遊出現8大改變　識講中英文店員消失不見？
今日 11:22
【旅遊熱話】疫後日本旅遊出現8大改變　識講中英文店員消失不見？
【有望通關】盧文端：「二十大後有機會放寬通關」非空穴來風　料中央會採取「有力措施」助香港發展經濟
今日 11:23
【有望通關】盧文端：「二十大後有機會放寬通關」非空穴來風　料中央會採取「有力措施」助香港發展經濟
【日本旅遊】當地認可疫苗增至11種涉科興、北京國藥　一文看清入境要求【附詳請】
今日 11:26
【日本旅遊】當地認可疫苗增至11種涉科興、北京國藥　一文看清入境要求【附詳請】

你可能感興趣

【港股走勢】大時代啟播30周年遇恒指中午曾升945點　丁蟹效應會否再應驗？
今日 12:47
【港股走勢】大時代啟播30周年遇恒指中午曾升945點　丁蟹效應會否再應驗？
【入境檢疫】機組人員回港仍需「檢測待行」　工會冀取消直言非常辛苦
今日 10:32
【入境檢疫】機組人員回港仍需「檢測待行」　工會冀取消直言非常辛苦
【旅遊熱話】疫後日本旅遊出現8大改變　識講中英文店員消失不見？
今日 11:22
【旅遊熱話】疫後日本旅遊出現8大改變　識講中英文店員消失不見？
香港 工作坊 九龍站 大圍 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【偷食疑雲】林正峰向A0女神游嘉欣道歉　發文解釋跟劉溫馨無聯絡
17:16 2022/10/04
【偷食疑雲】林正峰向A0女神游嘉欣道歉　發文解釋跟劉溫馨無聯絡
【未成年女友】34歲男星與14歲少女拍拖　堅稱獲家長同意待中學畢業結婚
17:51 2022/10/04
【未成年女友】34歲男星與14歲少女拍拖　堅稱獲家長同意待中學畢業結婚
【偷食疑雲】疑與A0女神拍拖半年後偷食　林正峰被指背游嘉欣搭上劉溫馨
14:16 2022/10/04
【偷食疑雲】疑與A0女神拍拖半年後偷食　林正峰被指背游嘉欣搭上劉溫馨