【星二代教育】60歲杜德偉秘密返港賀6歲兒生日　星級幼稚園畢業全年學費近8萬

▲ 杜德偉與太太秘密返港賀6歲兒子生日。

60歲凍齡歌手杜德偉（Alex）近月忙於參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》，被網民大讚唱跳皆精而爆紅。不過，Alex仍然不忘兒子AJ的6歲生日，與37歲太太李曉冰（Ice）秘密返港為兒子送上甜蜜驚喜，AJ見到爸媽時喜極而泣。

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「愛妻號」Alex自成為爸爸後，親力親為照顧兒子AJ，經常在社交平台分享父子樂，好爸爸的形象深入民心。超級掛念兒子的Alex原以為因工作沒時間返香港，一早把兒子的生日派對重任拜託家人安排，怎料日前得知工作檔期有更改，馬上買機票與太太飛回家向AJ送上驚喜。

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兩夫妻在AJ唱生日歌許願時，悄悄潛入躲藏在他身後。大家問AJ生日最想念誰時，他守口如瓶說：「我唔話俾你知！」直到吹蠟燭後，有人從背後吻他臉龐，他本來感到不耐煩，正想還擊時發現眼前的人竟是爸媽，令AJ喜極而泣，一家三口興奮擁抱在一起，場面溫馨。

▲ Alex攬實兒子齊齊喜極而泣，場面溫馨。

雖然此行時間匆匆，Alex與兒子短聚後又要飛返內地工作，但總算沒有錯過寶貝仔的生日，家人也將整個溫馨場面記錄下來留念。Alex感恩說︰

總算沒錯過兒子的六歲生日，一家人齊齊整整的為他慶生，好開心。

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推job陪兒子考名校小一

今年是AJ的人生新階段，6歲的他幼稚園畢業升小一，Alex到內地工作前，便是忙於為兒子報小一陪面試，還緊張到為此推掉工作，「一起過黃金時間，總比賺『黃金』更重要」。

Alex的中學母校是傳統名校聖保羅書院，他曾透露當年讀書成績中等，又認為爸爸總會渴望兒子青出於藍，但更希望兒子人緣好，將來在社會上多與其他人建立友誼，始終出門要靠朋友。Alex有為兒子報讀母校，未知有否獲得取錄。

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Alex形容兒子性格文靜，但有音樂、繪畫天分及喜劇感，相信將來會是個藝術家。因此他安排兒子在幼稚園時入讀星級爸媽追捧的St. Catherine's國際英文幼稚園（下稱St. Cat），著重發掘孩子興趣及推行多元化語文活動，尤其英文教育課程聞名。

St. Cat英文教學聞名

St. Catherine's校監陳以蘭曾接受TOPick訪問時表示，校內的英文課程由編製教材至實行課堂內容，資深英文老師均會全程仔細監測。學校在開校時已有Phonics教學，積累有50年歷史，每年作更新修訂，緊貼學生所需。

St. Cat在紅磡及九龍塘均設有校舍，紅磡校為2至3歲幼兒而設，九龍塘兩校舍則提供幼稚園課程。St. Cat設有英粵班和英普班，教學強調中西文化糅合，奠定學生的兩文三語基礎。老師們亦研製了一套中文圖像法，將情景、中文典故形象化，學生容易吸收，學會認字寫字。

根據學校網頁資料顯示，2022-23年度K1全年學費為$70,433，而K2及K3則為$76,615，同分11期繳交。

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責任編輯︰林綺玲