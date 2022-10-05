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【凍齡女星】56歲夏文汐用斜揹袋盡騷美態　住豪宅揸波子享富貴生活【多圖】

娛樂 12:56 2022/10/05

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56歲夏文汐以斜孭袋晒身材。

80年代女星夏文汐當年憑電影《烈火青春》、《唐朝豪放女》等電影被封「性感女神」，婚後淡出娛樂圈的她雖然已移居美國，但夏文汐不時於社交平台分享近況，讓影迷知道她的生活點滴。

日前，夏文汐網上騷出身穿小背心的照片，56歲的她身材保持得很好，可說是風韻猶存，不愧是美魔女。

【性感女神】 夏文汐入行前曾在美心當知客　54歲凍齡女神疑婚姻破裂公開求愛　

56歲的夏文汐於抖音拍片分享近況。（抖音截圖）

充滿女人味

夏文汐近年愛上玩抖音，日前她於抖音上載一短片，片段中的穿上藍色背心裙，只見保養得宜的她身材玲瓏浮凸，皮膚更十分雪白，完全睇不出來已經56歲。

之後，夏文汐於車內化妝，披上絲巾和戴著太陽鏡的她，充滿貴氣，她更對著鏡頭擺出撩人甫士又大派心心，舉頭投足都充滿女人味。

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擁值百萬名車

不少網民留言大讚這位昔日性感女星依然漂亮，當中包括「身材還是一棒。」、「風采依舊」、「還是那麼火辣」、「文姐至今都是我的女神」、「哇！咁多年過去啦！依然女神般存在」和「狀態還是那麼好」等。

另外，近年跟女兒們定居美國的夏文汐，家住兩層的超大別墅，前年夏文汐亮相TVB節目《再見2020 你還好嗎》讓其豪宅曝光，而片段中夏文汐駕著價值百萬的保時捷，盡顯闊太貴氣。

2017年跟黎諾懿拍攝《逆緣》。（取自微博）

豪放女敢愛敢恨

其實夏文汐年輕時予人形象敢愛敢恨、作風大膽，雖然她身材不算很豐滿，但有不羈的性感魅力，1982年憑演處女作《烈火青春》一炮而紅，此片被視為香港電影新浪潮重要作品之一，她在戲內與湯鎮業電車演的激烈親熱場面，當時引哄動。

1984年，她在方令正執導演的《唐朝豪放女》內，有連場大膽演出，同時畫面不乏藝術美感，奠定夏文汐80年代性感女神地位。

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【凍齡女神】51歲黎姿美貌依然與家人慶生　Gigi為胞弟棄影從商建立美容王國

不過，她在事業中天的80年代末，夏文汐與商人黃冠博拍拖2個月即閃婚，婚後移民到美國生活，之後育有三名子女。

可是在2008年，曾爆出夏文汐的婚姻出現問題，她亦在2010年返港復出演電影《出軌的女人》。及至2017年，參演TVB劇《逆緣》，並與黎諾㦤的角色展忘年戀。

翌年，夏文汐受訪承認跟丈夫聚少離多，接著更在微博發文：「2019年快過去了，希望香港早日恢復和平，也希望2020年之前，我的真命天子會出現」似乎暗示已離婚，期盼身邊有新的護花使者出現。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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