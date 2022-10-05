【月經異常】女子月經失控吃避孕藥11年無效　揭患子宮內膜異位症

▲ 27歲女月經失控無法出門，吃避孕藥11年無效，揭患子宮內膜異位症。

女性月經期間有諸多不便，萬一出現經血量大、週期長等異狀，更是苦不堪言。英國一名27歲女子就經歷了長達11年的月經失控歲月，嚴重影響日常生活。醫生誤診令其狂吞十餘年避孕藥，仍無法徹底治療，最終揭患「子宮內膜異位症」。

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綜合外國媒體報道，該名英國女子莫菈格（Morag Smith）在16歲時已發現自己的月經不正常，經期天數不僅長達10至14天，且經血量極大，即使用衛生巾、棉條等仍會血染衣物。這也導致她每次出門都必須額外攜帶褲子，或臨時購買作更換。

醫生誤診稱「正常」

莫菈格為此求醫，醫生判斷稱「是正常狀況，長大後就會沒事」，並處方避孕藥幫助減緩血液流動，降低經血量。一段時間後，莫菈格停止服用避孕藥，改為安裝激素避孕器作治療，但她的症狀卻從頭到尾都沒有好轉的跡象，還嚴重影響日常生活。她不僅不敢出門逛街，還需經常被迫請假在家休息，影響學業及工作；其每月工資更被扣除多達400英鎊。

揭患「子宮內膜異位症」

直到2019年，已受月經失控困擾11年的莫菈格認識到一名與自己症狀非常相似的女子，透露自己是「子宮內膜異位症」，莫菈格才被診斷出同患此症。在接受正確治療後，終逐漸恢復正常的生活。她感歎，若11年前沒有被誤診，就不必度過那些煎熬的日子。

多發於生育期女性

子宮內膜異位症的主要症狀是下腹痛、痛經、不孕以及性交不適，多發生於25歲到45歲之間的女性，當中又以經痛症狀最為常見，因此生育期的女性如有明顯的經痛症狀，且愈來愈嚴重，應盡早檢查。 點擊睇1分鐘自我檢測：

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責任編輯：羅嘉欣