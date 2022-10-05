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【家庭樂】趁放假一家5口staycation　胡杏兒細仔瞬間長大萌爆

育兒經 12:27 2022/10/05

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

42歲的胡杏兒近年將事業重心搬到內地，趁放假返香港當然要把握時間與老公李乘德 （Philip）及三個寶貝仔共渡歡樂時光。日前他們一家五口到海洋公園的酒店staycation又食又玩，兼暢玩水上樂園，全家玩到樂而忘返，杏兒不禁大叫「可以不回家嗎？」，而歲半的細仔李奕宏(Liam)不時皺著眉萌爆，真的愈大愈似媽媽，而整個旅程最萌的相信是吃太多的爸爸Philip，他讚嘆酒店的美食出色，惟有堅持抱住兩個仔當做運動減肥。

最新影片推介：

皺著眉嘅細仔李奕宏，似足媽媽杏兒，萌爆！(IG圖片)

今年3月，杏兒帶同細仔李奕宏在內地工作，參演了內地綜藝節目《乘風破浪3》，直至8月才拍畢返港，不過杏兒為搵食都要經常往返內地，日前，她趁在港期間當然要把握時間，與老公李乘德、大仔李奕霆（Brendan）二仔李奕霖（Ryan）及細仔Liam，一家五口到富麗敦海洋公園酒店staycation玩過痛快，杏兒與老公更把溫馨快樂的靚相分享到IG，杏兒留言表示：「夏天的最後一個staycation？ 可以不回家嗎？」

呢杯棉花糖奶昔睇到都知甜呀，睇吓兩個仔仔食得咁開心，杏兒個樣甜到呢……(IG圖片)

staycation期間，杏兒一家節目豐富，在酒店high tea時，兒子見到一杯滿滿的棉花糖奶昔，興奮得伸脷，杏兒亦有陪三子到室內遊樂場放電，並陪他們一起畫畫塗工，仲去埋水上樂園及海洋公園暢玩，完全感受到他們玩到樂而忘返，而李乘德也對今次的行程非常滿意，讚酒店靚，食物出色，他忍唔住放縱吃太多，所以要抱起兩個仔鍛鍊，順便減肥。

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責任編輯︰王明芳

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