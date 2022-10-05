【紓緩濕疹】秋季乾燥易誘發濕疹　營養師媽媽推介3款紓緩發炎飲品

▲ 營養師推介3款有助紓緩濕疹的飲品。

天氣日漸乾燥，加上濕疹患者接觸到一些致敏因素，濕疹隨時會發得更嚴重變爛皮膚。有營養師分享3款飲品，有助抗發炎及修復皮膚組織，紓緩及改善肌膚問題，大人小朋友都適合飲用。

秋季乾燥易誘發濕疹

台灣營養師陳冠蓉在facebook專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文指出，秋天氣候涼爽乾燥，空氣濕度開始下降，很多人都喜歡秋天，可以擺脫濕濕黏黏的夏天，可是對於患有異位性皮膚炎（濕疹）者就要加多注意，「皮膚乾燥」是濕疹族群須盡量避免的致敏因子。此外，很多人包括一家大細在秋天都喜歡BBQ，烤肉所造成的濃煙，也會誘發異位性皮膚炎的情況更加嚴重。

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3大誘發因素

濕疹的誘發因素有3大項，包括「外來因素」的細菌、致敏物質如塵蟎、二手煙、燒香；「皮膚因素」如皮膚乾燥、金黃色葡萄球菌、汗水等；「內在因素」如情緒高壓緊繃、常吃甜食甜飲、吃到過敏原食物。

就以上3項，陳冠蓉營養師建議可作改善，針對外來因素，要消除塵蟎、遠離吸煙場所二三手煙也要避開、家中避免燒香。改善皮膚因素方面，可以勤使用保濕乳霜、使用溫水沖涼等，而內在因素就減少吃過敏食物、多吃抗發炎食物。

濕疹發作主要還是受遺傳基因、免疫反應所影響，雖然飲食並非引發濕疹的主因，但是平時多攝取有助於抗發炎、修復皮膚組織的營養素，還是能達到改善健康，而達到紓緩與改善肌膚問題的好處。陳冠蓉推介了3款紓緩皮膚發炎飲品，不論是否濕疹患者也可以飲用，有助皮膚變靚。

▲ 3款紓緩皮膚發炎飲品。（圖片︰蓉媽咪營養師健康寶典）

菠蘿百香甜椒乳酪

材料：菠蘿50g、黃甜椒50g、百香果1顆、無糖乳酪240cc

做法：將所有食材，可加少許冰塊，放入攪拌機攪拌均勻即可。

​西蘭花椰杏仁乳酪

材料：西蘭花50g、杏仁10g、無糖乳酪240cc

做法：西蘭花洗淨汆燙熟，並與其他食材可加少許冰塊，放入攪拌機攪拌均勻即可。

奇亞籽番茄蘋果汁

材料：牛番茄50g、水梨或蘋果100g、奇亞籽10g、白開水150cc

做法：所有食材，可加少許冰塊，放入攪拌機攪拌均勻即可。

內容獲「蓉媽咪營養師健康寶典」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕