【著數優惠】香港喜來登酒店瑰蜜果香下午茶　送ALBION美容產品+手部護理服務

▲ 香港喜來登酒店「瑰蜜果香下午茶」由10月7日至11月30日，逢星期三至日供應。(圖片由餐廳提供)

護膚品牌不時跟酒店合作推出特色美食，近來就有香港喜來登酒店跟ALBION的瑰蜜果香下午茶，帶來以玫瑰、蜜糖及水果主題的美點。凡惠顧雙人下午茶即可獲贈ALBION賦活彈力健康水套裝乙份，以及日式尊貴手部護理服務換領券2張(總值$1,030)。

下午茶是由香港喜來登酒店麵包及糕點總廚Chef Sam 及蠔酒吧主廚Chef Oscar炮製，11款鹹甜美點味道豐富。甜點必試的有玫瑰拿破崙酥，滿是雲呢拿忌廉及自家調製的士多啤梨果醬；層次豐富分明的蜂蜜朱古力慕絲，蜂蜜啫喱、白朱古力焦糖慕絲和橄欖油蛋糕的組合，清新不膩。

烤烘香脆的香橙朱古力泡芙，一咬下便嘗到日本蜜柑果蓉，香甜滋味。而紅酒香梨蛋糕亦是必食之一，浸過紅酒的威廉梨香甜多汁，配以伯爵茶淡香海綿蛋糕，清雅美味。

至於鹹點方面有煙三文魚牛油果法包，集結了青瓜、三文魚籽及牛油果果蓉，鹹香中帶清甜。炸至金黃香脆的酥炸芝士波同樣吸引，吃起來更有拉絲的效果。另外亦有吉列廣島炸蠔、玉子燒三文治、芒果蝦肉沙律、玫瑰馬卡龍及自製鬆餅 (鬆餅可免費添加2次)。下午茶飲品更可免費升級至巴黎之花 (Perrier-Jouët) 香檳、自選咖啡、茶茗或果汁乙杯。

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ALBION「賦活彈力健康水禮品套裝」(總值$1,030)，禮品包括︰

• 賦活彈力炭感潔面泡沫(20g)兩支

• 賦活彈力緊緻滲透乳 S(30g)兩支

• 健康化妝水 N(27ml)兩支

• 特級綿柔化妝棉(10 片裝)兩包

• 日式尊貴手部護理服務換領券2張 (需預約),賓客可憑換領券前往 ALBION 美容護膚專櫃體驗服務,並享額外購物禮遇。

香港喜來登酒店「瑰蜜果香下午茶」

日期:10月7日至11月30日 (星期三至日)

時間:2:30pm-6pm

地點:視佳廊 Sky Lounge

價錢:$676(2位用)/$338(1位用)

記者︰劉妙賢

