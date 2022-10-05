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【前廳交流會】陳茂波：施政報告有措施吸引外資、人才　無回應11月前會否放寬至0+0

政治 12:37 2022/10/05

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財政司司長陳茂波出席第三次前廳交流會。（馮漢柱攝）

立法會今早舉行第3場前廳交流會，財政司司長陳茂波率領副司長黃偉綸，以及多名局長、金管局释證監會代表出席。陳茂波透露，會上就6個範疇進行奕流，包括土地發展、房屋、交通運輪物流、金融、創科和商務經濟等，形容氣氛良好，討論熱烈。

被問到「0+0」路線圖時，陳茂波強調，在疫情方面不能掉以輕心，但港府明白本港經濟、社會活動要盡快復常，正不斷努力，但無回應11月前可否放寬至「0+0」。

他又指，近期息率上升，加上地緣政治因素，預計本港出口表現和金融市場會受影響，料今年經濟亦會出現負增長。他又預計，明年經濟亦會有挑戰，但形容有大灣區發展助力，加上政府會更積極推動經濟發展，對本港中長期經濟表現，仍然有信心。

他又指，特首李家超在約兩周後，將發表施政報告，在吸引外資、企業和人才方面，會推出措施。

另外，陳茂波和黃偉綸率領的兩個工作組，將於上任百日內向特首李家超交報告，涉及土地、房屋供應。

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記者：胡偉明

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