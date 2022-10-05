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【免針紙案】港府廢除2萬多張免針紙　江玉歡斥做法兒戲專橫促交代法律理據

社會 12:37 2022/10/05

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(資料圖片)

7名私家醫生疑濫發「免針紙」被捕，他們所發出的「免針紙」亦將由本月12日起失效，立法會議員江玉歡昨發文，批評港府僅用「合理懷疑」廢除2萬多張證明書沒有法律基礎，形容屬專橫手段及令法律界嘩然。醫衞局昨（4日）晚回應時強調，不接納相關豁免證明書作不適合接種的證明只屬於「疫苗通行證」下的安排，並非指政府直接廢除有關醫生發出的所有醫學證明書。詳情即看【下一頁】

江玉歡今日（5日）接受電台訪問時表示，《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》中，有列明「免針紙」的法律定義，但沒有列明政府有權在特定情況下廢除「免針紙」，形容當局做法兒戲和專橫，如同一網打盡，強調如果凡事都要透過司法覆核解決，政府就算勝訴，都會輸掉民意。

她又指，普通法奉行「無罪推定」原則，政府不能簡單以一句「有合理懷疑」，就推斷涉事的2萬多張「免針紙」不符合規定。而政府指，不承認相關「免針紙」，只屬「疫苗通行證」下的安排，並非直接廢除有關醫生發出的醫學證明書，江玉歡認為是「語言偽術」，指「不承認」與「廢除」並無分別。

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責任編輯：余思嵐

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