【曱甴出沒】3張濕水紙巾即成「捉曱甴神器」　網民一招示範15秒遠程KO

▲ 3張濕水紙巾即成「捉曱甴神器」，網民一招示範15秒遠程KO。

不少人於家中一旦遇見曱甴便會驚慌失措，但外國有人竟用3張紙巾便能將牠輕鬆活捉。近日外國有網民便上載了一段超驚人的捉曱甴影片，雖然只有短短15秒，便已經示範了如何利用3張索飽水衛生紙，遠距離「快狠準」將目標一撃即中，讓曱甴動彈不得。影片曝光後，不少網民都對拍攝者的捕捉技巧深表佩服。

最新影片:

外國網民在Twitter以「如何捕獲曱甴」為題發帖，並上載一段只有15秒的影片。影片中，他發現家中有曱甴爬在廁所的磁磚上時，便不動聲色於紙巾盒抽出3大張紙巾，再將紙巾合併然後再放到水盆裡面索飽水，拎起已沾濕的紙團後，便開始將目光瞄準附在磁磚上的曱甴，再將紙巾擲中曱甴，濕透的紙巾亦緊緊黏在牆上，使曱甴無法走出。

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雖然這招捉曱甴看似簡單，不過有網民亦指拍攝者未有將問題解決：「然後呢？下一步該怎麼做」、「如果我沒丟中他衝過來怎麼辦…」、「我寧可直接把它打死，也不要浪費那麼多衛生紙」；有網民亦分享自己失敗的實戰經驗，指未完成前，曱甴已快速逃去，令自己飽受驚嚇。

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

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責任編輯：羅嘉欣