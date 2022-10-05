【偽造判刑】涉改文件掩飾向租戶索賄　男物業代理判160小時服務令

▲ 男物業代理涉改文件掩飾向租戶索賄，判160小時服務令。(資料圖片)

56歲女物業代理涉向1名夾公仔店租戶索取及收受賄款共4.1萬元，以助租戶與業主洽商在新冠疫情下減租及續租，另涉煽惑租戶向核數師提供虛假收據，被控代理人接受收益等6罪。其男友則涉協助捏改部分收據以掩飾賄款，早前承認1項偽造帳目罪，今（5日）於九龍城法院被判160小時社會服務令。

代表律師求情指，男被告有真誠悔意，望依報告建議判處社會服務令。裁判官判刑指，考慮到被告有悔意，其角色比女被告輕微，遂接納報告判處160小時社會服務令。

男被告伍志鴻（56歲，物業代理）被控1項偽造帳目罪，指他於2020年7月7日捏改3張為會計用途而製備的虛假收據。

女被告鍾繡文（56歲，物業代理）被控3項代理人接受收益罪、1項代理人索取利益罪及2項煽惑他人提供虛假資料罪。鍾否認控罪，案件押後開審。

案情指，案中租戶在2019年12月起，以月租14萬元租用旺角1間店鋪以經營夾公仔店1年。該租戶自2020年初起，因疫情肆虐而要求物業代理協助，與業主洽商減租。

租戶向物業代理提供共4.1萬元賄款，物業代理涉煽惑該租戶不誠實地向核數師提供招致營運開支的虛假資料時，使用5張看來由裝修承辦商發出的收據，而伍則捏造的3張虛假收據是用以掩飾支付予之賄款。

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記者：陳曉欣