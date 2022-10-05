【英國皇室】哈里因一訪談壓垮兄弟情　威廉曾邀會面破冰遭拒：別來了

▲ 威廉和哈里兄弟情不再。

英女王國葬落幕後，外界都關注威廉王子與弟弟哈里王子是否能解開心結，然而，至今仍未見到和解跡象。有英國皇室記者在新書中爆料，這對兄弟決裂的原因，源於哈里夫婦在2019年一次訪問激嬲威廉夫婦的幕僚，哈里更因怕幕僚洩密，拒絕哥哥邀約的會面，令這對皇室兄弟心結愈來愈深。

據英媒報道，皇室記者羅伊（Valentine Low）近日推出新書《朝臣：王冠背後隱藏的權力》（Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown），書中提及，哈利夫婦在2019年南非之行的尾聲接受英國ITV訪問，哈利被問到與威廉是否關係緊張時並未否認，他當時回答：

我們現在確實走的是不同的路，作為兄弟，你知道的，關係難免時好時壞。

▲ 威廉和哈里的兄弟情不再。（AFP圖片）

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哈里訪問激嬲威廉幕僚

哈里在訪問中暗示梅根是受害者，當時梅根也暗示皇室成員和大嫂凱特很難相處，強忍淚水表示自己「過得很辛苦」，看起來相當脆弱，她甚至對主持人說「謝謝你的關心，因為沒有多少人問過我是否過得好」。

訪談播出的時間，正遇上威廉和凱特訪問巴基斯坦，媒體對於「梅根內心世界的掙扎」做出鋪天蓋地的報道，鋒芒蓋過威廉夫婦的報道，令威廉的幕僚感到相當不滿，認為哈里夫婦故意挑這個時間點曝光，令兩家的關係愈來愈緊張。

威廉看過訪問後感到震驚，亦意識到手足關係陷入危機，於是節目出街翌日就致電哈里，希望兩人可以面談打開心結。原本哈里同意見面，但得悉威廉要透過私人秘書排開日程，哈里憂慮威廉的幕僚會向媒體洩密，令這件事再登上新聞，因此放棄與威廉會面，更告訴威廉「別來了」。

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英女王國葬兄弟零交流

數月後，哈里和梅根就卸下皇室的職務，定居美國加州，在兩兄弟關係未見好轉的情況下，哈里夫婦在2021年3月接受媒體專訪，公開批評英國皇室，讓皇室陷入公關危機，更是令兄弟從此水火不容。

英女王的國葬在9月19日舉行，雖然哈里按輩份與王儲威廉（Prince William）同行，但兩人在整個國葬儀式上毫無交流，不止眼神無對視過，兩人亦始終保持距離。而梅根與凱特相處時，兩人的肢體語言都透露著尷尬。

《泰晤士報》亦報道，一名與哈里關係密切的友人形容，這對兄弟見面時都感覺「十分不舒服」，但他們盡最大努力彼此容忍，希望維持表面上的和平，盼風光地送走他們摯愛的嫲嫲。

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責任編輯︰王明芳