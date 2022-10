【英國皇室】哈里因一訪談壓垮兄弟情　威廉曾邀會面破冰遭拒：別來了

▲ 威廉和哈里兄弟情不再。

英女王國葬落幕後,外界都關注威廉王子與弟弟哈里王子是否能解開心結,然而,至今仍未見到和解跡象。有英國皇室記者在新書中爆料,這對兄弟決裂的原因,源於哈里夫婦在2019年一次訪問激嬲威廉夫婦的幕僚,哈里更因怕幕僚洩密,拒絕哥哥邀約的會面,令這對皇室兄弟心結愈來愈深。

據英媒報道,皇室記者羅伊(Valentine Low)近日推出新書《朝臣:王冠背後隱藏的權力》(Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown),書中提及,哈利夫婦在2019年南非之行的尾聲接受英國ITV訪問,哈利被問到與威廉是否關係緊張時並未否認,他當時回答:

我們現在確實走的是不同的路,作為兄弟,你知道的,關係難免時好時壞。

▲ 威廉和哈里的兄弟情不再。(AFP圖片)

最新影片:

哈里訪問激嬲威廉幕僚

哈里在訪問中暗示梅根是受害者,當時梅根也暗示皇室成員和大嫂凱特很難相處,強忍淚水表示自己「過得很辛苦」,看起來相當脆弱,她甚至對主持人說「謝謝你的關心,因為沒有多少人問過我是否過得好」。

訪談播出的時間,正遇上威廉和凱特訪問巴基斯坦,媒體對於「梅根內心世界的掙扎」做出鋪天蓋地的報道,鋒芒蓋過威廉夫婦的報道,令威廉的幕僚感到相當不滿,認為哈里夫婦故意挑這個時間點曝光,令兩家的關係愈來愈緊張。

威廉看過訪問後感到震驚,亦意識到手足關係陷入危機,於是節目出街翌日就致電哈里,希望兩人可以面談打開心結。原本哈里同意見面,但得悉威廉要透過私人秘書排開日程,哈里憂慮威廉的幕僚會向媒體洩密,令這件事再登上新聞,因此放棄與威廉會面,更告訴威廉「別來了」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

英女王國葬兄弟零交流

數月後,哈里和梅根就卸下皇室的職務,定居美國加州,在兩兄弟關係未見好轉的情況下,哈里夫婦在2021年3月接受媒體專訪,公開批評英國皇室,讓皇室陷入公關危機,更是令兄弟從此水火不容。

英女王的國葬在9月19日舉行,雖然哈里按輩份與王儲威廉(Prince William)同行,但兩人在整個國葬儀式上毫無交流,不止眼神無對視過,兩人亦始終保持距離。而梅根與凱特相處時,兩人的肢體語言都透露著尷尬。

《泰晤士報》亦報道,一名與哈里關係密切的友人形容,這對兄弟見面時都感覺「十分不舒服」,但他們盡最大努力彼此容忍,希望維持表面上的和平,盼風光地送走他們摯愛的嫲嫲。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯︰王明芳