【港女野人】胡美貽工作不獲家人諒解感委屈　何泳芍哽咽回憶曾患暴食症

四名港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）參與行山真人騷《港女野人》，4人除要挑戰港九新界不同難度系數山野外，更會大玩水上極限運動，實行上山下海！

昨晚（10月4日）播出的《港女野人》第2集內，4位港女野人接受「輕裝露營」挑戰，在攀山達人達Sir要求下，四人出發上山前加起來共要丟掉逾二十公斤行裝，令起點現場一片混亂。

被「丟棄」的煮食用具、衣服及唔等使東西遍地都是。在4人埋首苦「揼」之時，Nicole「死守」著一樽看不出任何實質用途的酒，最終更遭工作人員沒收，Nicole事後嬲豬兼無奈謂：「其實支酒都好珍貴嘅，我覺得可以一齊Share，係紀念性嘅嘢咯。」

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Nicole+Honey爆喊

經歷了一整天的行山後，4人與達Sir冒著低溫在山頂對著靚靚夜景談心，席間四女輪流訴心聲，Nicole及Honey更先後爆喊。

Nicole含淚表示家人其實不是很諒解她的工作：「全家人都唔係好贊成我做呢行，佢哋覺得呢行都唔知聽日咩事，成日都問我你究竟有冇嘢做㗎？我要成日解釋唔係日日有工開。好多時人生有機會係要把握，放棄咗的話你唔會知道結果係會比預期更多。」

曾患暴食症的Honey則覺得身處大自然讓她較自在，她說：「我喺大自然冇喺城市中咁驚，因為冇人望到我，我鍾意做乜就做乜。」又邊說邊哽咽指自己只是對人歡笑：「我係比較敏感嘅人，成日要控制住自己，因為大家都覺得我好似好開朗，但其實最辛苦係自己一個嘅時候，行山係幫助到我行出個病。」

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「體力之鬼」拗柴

至於今晚（10月5日）播出的一集，她們將面臨重大危機！事緣被譽為隊中最強的「體力之鬼」Honey，在城門水塘行山期間迷路兼不慎拗柴。

由於Honey當時脫離大隊獨自行動，工作人員又未能聯絡上她，令Nicole、Amber及Jessica大為緊張，Jessica雖然起初有嚇一嚇，但很快回復鎮定，Nicole則不斷發信息給Honey。

幾經艱難，大隊最終成功尋獲因腳痛哭成淚人的Honey，由於她痛至動彈不得，「義氣擔當」Nicole及「第二苦力擔當」Jessica二話不說、輪流孭住Honey落山。由於當時已經入黑加上落山之路有點難行，二人全程步步為營、險象環生，令Honey再度感動飆淚。

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