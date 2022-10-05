【凍齡女神】52歲李嘉欣孖家姐為好友慶生　「大美人」逆齡生長全靠5招保養

▲ 52歲李嘉欣孖家姐為好友慶生，「大美人」逆齡生長全靠5招保養。

現年52歲的「大美人」李嘉欣（Michele）凍齡有術。早前她在社交網站貼出合照，與大8年的家姐李嘉明，一同為好友慶生。不少網民都大讚兩姊妹保養得宜，逆齡生長。

李嘉欣早前於社交網站分享照片，寫道「遲來的聚會，張潔雯生日快樂，聊得太開心啦」，可見她與大8歲的家姐李嘉明一同為時裝設計師好友張潔雯慶祝生日，兩姊妹臉色紅潤、容光煥發，皮膚緊緻有光澤，完看不出已年逾半百。

不少網民看過照片都紛紛大讚二人狀態甚佳，「女神好像不會老」、「怎麼可以保養得這麼好」、歲月從不敗美人」、「不老的傳說」。

▲ 兩姊妹保養得宜。

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5招凍齡秘訣

要保持凍齡美貌和fit爆身材，李嘉欣亦自有一套心得：

1招：勤力護膚

李嘉欣曾在訪問中透露從來不去美容院，全靠平日自己勤力護膚。她十分重注肌膚的毛孔與光澤度，每天不但要有充足的睡眠及徹底的清潔，每星期更敷足3至4次面膜，讓肌膚充飽水分，毛孔才會收細。

第2招：早餐吃車厘子

她每天的早餐只會吃水果，而最喜愛的水果是車厘子。車厘子含有豐富的鐵質與維他命C，具有補血兼抗氧化功效，對美顏有極大的幫助。

第3招：養生飲品

女人是水造，李嘉欣除了大量喝水之外，還很喜愛喝湯水等養生飲品。她曾透露平日會喝各種魚湯、燕窩、桂圓紅棗茶，以最天然方式由內至外凍齡保養。她亦會在晚餐後喝一杯桂圓茶，有助入睡，提升良好的睡眠品質。

第4招：堅持運動

運動是十分重要的一環，李嘉欣從不懶惰，多年來堅持做運動的良好習慣。除了瑜珈拉筋外，還會跑步、滑雪等，就算待在家中也會跑步30分鐘，對身形管理十分嚴格。

第5招：控制飲食

李嘉欣自1988年選港姐至今，身形完全沒走樣，最肥胖應該是懷孕時期。她從來不會節食，但控制飲食方面絕對嚴謹。

她曾公開產後減肥飲食餐單，成功在4個月勁減13kg：

早餐：兩隻雞蛋（只吃一個蛋黃）、全麥麵包；紅蘿蔔汁、蘋果汁。

午餐：麵、蔬菜沙律、一份魚肉；士多啤梨、奇異果等水果。

晚餐：牛肉、大量綠色蔬菜、牛尾湯。

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責任編輯：羅嘉欣