【明日戰記】古天樂鼓勵年輕人堅持理想　劉青雲自細夢想當太空人去火星

▲ 古天樂與劉青雲首度一同謝票。

由古天樂任總監製兼主演的港產科幻片《明日戰記》，票房在昨日（10月4）衝破6625萬元，成香港電影史上華語片票房第一位。而昨日古仔聯同劉青雲、姜皓文、朱鑑然、胡子彤、吳肇軒及羅浩銘，齊開香檳慶祝，並感謝觀眾支持。

古天樂與聯同青雲出動到教育界人士場次謝票，古仔在謝票時分享自己不單止喜歡裝甲片，又喜歡外星人、UFO、太空等小時候看《星球大戰》時完全不知道電影表達甚麼，只知道有黑武士、激光劍以及飛船飛來飛去，直到長大後才發現背後故事意義重大。

古仔續指：「十多年前開始籌謀如何着手拍攝科幻片，其實我構思了一個三十年的計劃，現在只進行了頭十年，希望在往後的日子拍多點不同類型的科幻片給觀眾欣賞。」

青雲想做太空人

青雲則講自己也未曾拍過攝《明日戰記》這類型電影，今次是個非常新鮮兼特別的經驗，而且拍攝過程更不似想像中一樣，青雲補充：「香港電影有一段時間沉寂了下來，我夠膽說達至水平的港產片不是太多，所以自己更加要去做好香港電影，機緣巧合下得到今次機會，不能夠輕易放棄，機會掌握在自己手中。」

另外，青雲指自己十分渴望，直言：「唔怕跟大家講我自小的夢想是當太空人，男孩子就是這樣，好型。小時候看到的太空人都不是我們國家的，但現在有了，已經是另一個世代，畀心機讀書有機會上太空。」青雲坦稱現時也十分有興趣被發射上火星，覺得是人生中十分值得冒險的事情。

鼓勵年青人追夢

最後古仔再次鼓勵大家，說：「電影是個創意科技工業，好需要時間去發展，我最希望有多點年青人加入這行，去做更多大家未見過的事物，就是未來香港電影發展的藍圖。希望喜歡《明日戰記》而且有夢想的朋友，要像我一樣，無論有多艱辛都不要放棄，堅持才能走下去。」

其後加入謝票大軍的姜皓文得知電影破歷史佳績後，坦言感到非堂開心，亦榮幸能夠參與拍攝《明日戰記》。

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