【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號

▲ 27歲女一日放屁20次揭患末期大腸癌，醫生提醒：兩種屁味是危險訊號。

放屁屬於正常生理現象，但若過度頻繁放屁，就需要注意！内地一名27歲女子一日内放屁量多達20次，不僅常感到尷尬，就醫後更揭患上末期大腸癌。

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綜合内地媒體報道，該名女子是白領一族，常腹瀉腹痛，更嚴重的是經常放屁。女子原以為是自己吃的太辣，導致腸胃不適，後來發現自己不管吃什麼，都會頻繁放屁，一日内更多達20次放屁量，因此經常在公衆場所出現尷尬情況。該女子父母發現女兒的異常，勸她去醫院檢查。女子經腸鏡及CT檢查後，病理結果顯示其患大腸癌第三期。

兩種屁味是危險信號

首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李穩霞指出，較臭的屁可來源於腸道內有較多沒有及時排出的糞便，但大多是由未及時吸收的蛋白質食物成分分解而成。其中，有兩種臭味需要特別留意，因反映了腸道存在問題，或是癌變信號。

1. 臭雞蛋味

蛋白質代謝到最後發出的腐敗味道，反映胃腸道可能存在問題，是一個危險信號。

2. 血腥味

反映消化道有出血情況。血液積聚在胃腸道中，被胃酸及腸道細菌分解，產生帶有腥臭味氣體；排出的糞便也有機會像柏油一般。更嚴重的情況是，當腸道有惡性腫瘤，癌組織糜爛、剝落、出血，加上細菌的分解發酵作用，也會令放的屁帶有腥臭味。

大腸癌病徵

據衛生署資料，大腸癌患者會出現以下症狀：

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責任編輯：羅嘉欣