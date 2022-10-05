【下流上車族x聲夢傳奇】林敏驄收起搞笑演爆喊戲　作主題曲與聲夢學員文凱婷合唱

▲ 林敏聰於劇中晒演技。

TVB台慶劇《下流上車族》將於本月17日首播，此劇更是「鬼才」林敏驄處男劇。出名搞笑的阿驄將聯同飾演其太太的江美儀與兩位女兒郭柏妍、羅毓儀演盡港人上車悲歌，此外劇中更有好戲之人金像獎影后鮑起靜坐鎮。

羅毓儀瞓天橋底

TVB日前釋出兩條宣傳預告片，首條預告片的主角為飾演車志明的阿驄，只見阿驄一改平時無厘正經本色，語重心長地道出港人上車悲歌：「人與人之間最遠嘅距離係咩？就係你睇到嘅靚樓，你買唔到、住唔起呀！」

親情及人情味亦是《下流》賣點之一，宣傳片中一度出現阿驄爆喊鏡頭，並大拋感性押韻Bite謂：「間屋企幾細唔係問題，最緊要一家人喺埋一齊！」

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用盡方法上車

至於第二條宣傳片，阿驄開首一句「落錯車14年，我無時無刻都諗住買番間屋」，說中不少港人的心酸事。

片中，「車家」為上番車各出奇謀，阿驄到果欄搬貨賺錢、郭柏妍化身地產妹踩滑板派傳單等，當中最吸睛要數到郭柏妍與羅毓儀齊齊以女僕Look上陣到Cafe打工，造型可愛。

之前憑《黯夜守護者》學生妹一角惹起關注的羅毓儀，今次也有不少發揮機會，在宣傳片中見她一個女仔瞓天橋底之餘，更引來一班流浪漢圍觀，畫面喜感十足。

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與文凱婷合唱

其實阿驄為了「處男劇」可謂出心又出力，身為「鬼才」的他親自為劇集主題曲《一家人》作曲填詞，更邀請了《聲夢傳奇》第一季畢業生文凱婷（Aeren）合唱。

阿驄早前在社交網上載錄音Making of，Aeren對著驄哥竟緊張到不停搣手指，非常可愛。

▲ 林敏驄仲邀請Aeren合唱。

阿驄則笑指自己差啲寫唔切隻歌：「到咗最後嗰日，我又有番少少靈感作到頭嗰幾句，咁咪作埋佢啦。呢個貫徹到我創作風格，就係你畀一年我，我都係最後嗰一日先做。」

他又大讚Aeren冇得頂，完全符合他想要的感覺，並著監製要搵埋Aeren一起拍劇。Aeren則指今次與前輩合作令她獲益良多：「以前都係一班人錄，今次感覺好唔同。」據知《下流》的插曲及片尾曲亦由阿驄親自操刀。

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