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【猝死】51歲休班消防員深宵跑步猝死　醫生揭3大主要猝死風險因素

健康 17:18 2022/10/05

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51歲休班消防員深宵跑步猝死，專家接3大主要猝死風險。

深宵運動要留神！一名中年休班消防員凌晨跑步時疑猝死。昨日凌晨零時許，一名51歲姓湯休班消防員於位於油塘茶果嶺道三家村遊樂場跑步期間，疑不適暈倒地上，其後有途人發現報警，惟送院後最終證實不治。警方經初步調查後，將案件列作「送院時死亡」，事主死因有待驗屍後確定。

最新影片:

據了解，死者隸屬於牛池灣消防局，為總隊目級別，入職31年，平日工作主要為滅火及救援，死者與家人目前居於消防員宿舍，與太太育有一子一女。消防處指，目前部門福利組聯絡死者家人，希望盡快會面提供協助。香港消防處職工總會主席聶元風接受傳媒查詢時，便呼籲局方可考慮為轄下消防員提供免費體檢服務，又指現時消防員並不需強制進行定期身體檢查。

猝死成因

香港心臟專科學院院長陳藝賢早前接受TOPick訪問時指出，引發猝死的3大原因︰

  • 腦部問題，例如︰腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如︰心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

另外，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加，市民需多留意：

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責任編輯：羅嘉欣

 

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