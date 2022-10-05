【德保雪粒】廠方：三年內覓地遷廠不樂觀　倘結業餐飲業界或要搶冰

▲ 德保雪粒屯門藍地廠房將被收回，發展局指預計廠房在2025年遷出。（德保雪粒網站）

食用冰粒生產商「德保雪粒」位於屯門藍地的廠房用地，因位處擬議公營房屋發展項目範圍，將要被收回，發展局稱預計該廠房於2025年遷出，相信廠房有足夠時間準備，並指政府部門會接觸有關廠房提供適切協助（詳情即看【下一頁】）。德保雪粒銷售總監林偉達接受訪問時指，對在三年內覓地遷廠並不樂觀，強調不反對發展，希望政府能派員與他們溝通，助他們另覓地方設廠繼續經營。

德保雪粒屯門藍地廠房將被收回，發展局指預計廠房在2025年遷出，相信廠房有足夠時間準備，並表示政府部門會接觸廠房提供適切協助。德保雪粒銷售總監林偉達回應指，現時仍未有政府部門聯絡他們，對於在三年內完成覓地搬廠並不樂觀，形容要一切很順利、政府各部門很配合才有機會剛好做到，「淨係搵地都好困難。」

他透露，廠方曾到元朗創新園覓地，其中一幅面積約4、5萬呎的用地雖然合適，但月租索價98萬元，且租期只有10多年，考慮到遷廠成本高達千萬元，終未有決定租用。

▼ 點擊圖片放大 +2

林偉達指，如要由零開始重新設廠，計及租用地皮、建設上蓋物業、添置機器等費用，成本甚至要以億元計算。在覓地時，也要考慮多項因素，包括鄰近道路網、供電、能否建設大小水塔等，並非任何工業用地都適合。

至於將廠房搬到內地，林偉達相信內地一定有地方，但冰粒生產後經冷凍鏈物流運抵香港，難保不會融化，較難維持「即叫即製」，他也相信「香港製造」有其保留價值。

覓地搬廠困難重重，林偉達坦言現時廠方未決定方案，「我哋不斷掙扎，唔想放棄。」廠方此前曾去信政府，當時僅獲當局回覆指不會提供換地方案，也難做到無縫銜接，如廠方想覓地繼續經營，當局則會盡力配合。林偉達直言回覆空泛，強調廠方不反對發展，但期望政府能派員與他們溝通，做好後續支援，助他們另覓地方設廠繼續經營。

倘無法覓地搬廠，結業是最壞打算，德保雪粒現時約110名全職員工及約40名兼職員工將失卻飯碗。林偉達續指，德保雪粒提供全港餐飲業約3、4成冰粒，若廠房結業，估計業界或需搶冰，引起市場混亂，至於冰價屆時會提高多少，則要視乎其他冰廠的決定。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：江麗盈