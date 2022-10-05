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【ERROR成員】保錡《羅曼蒂克衰亡史》MV 5天破26萬點擊　隊長肥仔夠義氣幫忙拍攝

娛樂 14:27 2022/10/05

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

男團ERROR成員保錡上星期（9月30日）推出第二首單飛新歌《羅曼蒂克衰亡史》，MV上架5天破26萬點擊瀏覽。跟第一首處男作《猥瑣》一樣，由黃偉文填詞、舒文任監製以及Larry wong作曲，製作團隊強大。

作為今年樂壇新人的保錡，以「孩子」來形容新作，他寫道：

人生第二首派台作品，每一個作品都是我愛的孩子，用了一段時間孕育出來。
中間經歷過一段困難，但深信只要有決心，一定可以突破重重難關。
希望大家喜歡第二首派台作品<羅曼蒂克衰亡史>

歌迷對於偶像推出第二首派台歌紛紛表示好聽，大讚其聲線動人，從歌詞中感受到另一面的保錡。

【ERROR成員】吳保錡推出第二首個人歌曲　Poki《羅曼蒂克衰亡史》訴說「當兵」之苦

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肥仔協助拍攝

保錡連日在社交平台宣傳新歌，更分享鏡頭拍攝背後的花絮。MV其中一幕下雨情景，原來ERROR隊長肥仔（梁業）有份參與幕後工作，在鏡頭外充當工作人員幫忙灑人造雨。

片段中見肥仔手拿噴水壺，向天出力狂按，相當落力，他表示：「做兄弟，呢啲場口真係要幫幫手。」不少網民大讚肥仔隊長好有愛，4子之間感情要好，非常難得。

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親邀美女網紅任女主角

繼上次邀請女神李靜儀（Heidi）擔任《猥瑣》MV女主角自肥，今次保錡親自找來網紅雪瑤做女主角，希望新臉孔帶來新鮮的感覺。他表示在YouTube頻道「熊仔頭FHProductionHK」舉辦的十周年騷，看了雪瑤的演出後覺得十分適合其MV，故膽粗粗邀請對方，而雪瑤亦奉獻了處女MV拍攝經歷給保錡。

向來幽默無時停的保錡，休息時間更與雪瑤拍攝「外賣小趣劇」，趁機為其代言的外賣平台賣廣告，認真識趣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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