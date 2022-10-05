【Music From Home】邀「鄰居」岑寧兒下月破天荒演唱　許廷鏗+吳林峰從網友變同台開騷

▲ 許廷鏗與吳林峰一起舉行音樂會。

許廷鏗（Alfred）與吳林峰宣布聯手舉行音樂會，將於11月18日假灣仔會展上演《Music From Home 許廷鏗 X 吳林峰音樂會》。

情如兩兄弟的許廷鏗和吳林峰以「家」作為主題，更邀請了「鄰居」岑寧兒擔任嘉賓，三位實力歌手破天荒聚頭演唱。

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情如兄弟

Alfred與吳林峰雖然不同時期出道，但幾年前因音樂而相遇，最終由網友變成同台開騷的兄弟，對於這段「Bromance」緣份，他們也表示非常奇妙。

吳林峰重提當年得知Alfred一次在直播時點名提到自己，興奮得膽粗粗在Instagram私訊對方：「我當時真係好開心，即刻私訊Alfred多謝佢，佢仲讚我唱歌好聽。之後就咁樣開始傾偈，當時我好迷惘，佢畀咗好多鼓勵同方向我。」

Alfred坦言初次在網上看到吳林峰街頭Busking的片段時，彷彿看到初出道的自己：「我對佢嘅表演好有印象，諗起啱啱入行嘅我，好自由自在，想唱咩就唱咩，唔使有任何商業考量。」

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▲ 許廷鏗和吳林峰情如兩兄弟。

互相扶持

自此兩人不時會約出來交流音樂，在音樂路上互相扶持，關係猶如一家人，Alfred說：「我覺得同吳林峰相處好自在舒服，好似一家人咁，希望我哋呢種家人嘅感覺可以延伸畀觀眾，令大家入場睇今次音樂會都感覺到家嘅感覺。」

提到當得知與對方開騷的第一下反應，吳林峰指去年開騷邀請Alfred合唱後，一直希望能合作舉行音樂會：「我收到呢個消息嗰陣簡直覺得係夢想成真，立即搵吓有咩歌可以同Alfred一齊唱。加上我喺拎獎時都曾經多謝過佢，我希望可以喺呢個騷做到答謝Alfred嘅效果。」

至於Alfred表示一直期待這個組合的出現：「好似冇乜機會喺大眾平台畀大家了解到我哋，講出嚟又太肉麻，反而依家用好音樂交代最合適。」

▲ 音樂會以「家」作為主題。

《Music From Home 許廷鏗 X 吳林峰音樂會》

日期：11月18日

時間：8:15pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳5BC

票價：$980/$580/$380

*門票於10月13日快達票售票網公開發售

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