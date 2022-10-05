【幼兒發展】家長苦惱孩子拖延症又發作　博士教幼兒實踐自我時間管理

▲ 3至6歲幼兒對時間管理的概念是模糊的，需一步一步去建立。（istock圖片）

新學期開始了，孩子們終於可以上學。以為新學期會為孩子帶來朝氣，怎料不少家長也跟筆者分享，孩子的「拖延症」又發作了。孩子總是愛拖延是正常的嗎？有沒有辦法可以幫助孩子克服這個拖延的常態？答案當然是有。

未談及所謂的辦法之前，我們先要了解一下成因。要談成因，又不得不簡述一下幼兒的發展階段。筆者無意拋書包，但若能多了解一些幼兒發展的必經階段、情況，對於我們面對幼兒的行為，明白其行為背後的原因，有莫大的作用。另一方面，若明白幼兒發展的必然性，那麼成人就更容易明白，總是以成人的標準去要求孩子其實是不合理，結果多是徒勞的，而最終只會不斷破壞親子關係。筆者經常指出，建立、經營良好的親子關係遠比我們多學一招半式的育兒法更重要。

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自製圖表建時間管理

以3至6歲的幼兒而言，按幼兒發展規律，其對於時間管理的概念是「模糊」的，需要一步一步的去建立。幼兒平日的想法、活動多為即興，不似成人般有能力全盤作出考慮與計劃。因此如上所述，成人以自己的節奏要求孩子配合是不公平亦不合理。那該如何協助孩子？家長們可以跟孩子一同列出一天中會做的事，例如起床、刷牙、洗臉、吃早餐、上學、到公園玩、看圖書、玩玩具、睡覺等等。形式可以是流程圖、圓形圖或時間表，年紀小的幼兒可以用圖畫，大一點的可以用文字，總之把一天中要做的事全列出來，並清楚解釋某些項目的時間是固定的，例如，每天7時半要起床（假日可除外）、晚上9時要睡覺等等。重點是內容、形式必須與孩子共同建立。

然後，讓孩子每天按表中所列事項一件一件完成，家長每天與孩子在表上把完成的事情作簡單符號記錄，讓孩子具體、親身感受某一件事用的時間多了，自然另一件事的時間就會少了的道理。久而久之，孩子就是實踐自我的「時間管理」了。過程中家長當然需要從旁引導與協助，不能讓孩子因為想玩玩具就草率吃飯和不睡覺等。

日常生活中，家長亦宜多引導孩子把要做的事情分拆，變成一個一個細小的任務，完成後加以確認，別小看這些儀式感，孩子若能把小任務一件一件完成，既能從中獲得滿足感，也較容易把所謂的大事情完成，亦會減少因為不能一下子完成而變成拖延的狀態。

家長亦宜以鼓勵的態度為先，管理為次。計劃初期，孩子若能多天完成表上的項目，不妨給予孩子多點正面的鼓勵；反之孩子未能達到預期的效果，亦可與孩子按實際情況調節表內的內容。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「孩子總愛拖延？」

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撰文︰伍寶珠博士 啟文幼稚園學術顧問