【MIRROR母校】Stanley首次擔正男一演老師　曾讀保良局胡忠中學是校內風頭躉

▲ 邱士縉（Stanley）曾就讀沙田區具口碑的保良局胡忠中學。

男團MIRROR自7月的紅館演唱會事故後休團，直至最近才逐漸復工。在ViuTV新劇《野人老師》首次擔正男主角的邱士縉（Stanley）率先試水溫，於劇中飾演老師。Stanley曾就讀沙田區具口碑的保良局胡忠中學，當年已是校內風頭躉，有校友指他中學時期「已經好charm」。

《野人老師》本周一（3日）播出第一集，內容以教育為題材，探討補習文化、自然教育、問題兒童等熱門話題，相信能引起家長及學生的共鳴。Stanley今次首次擔正，於劇中飾演補習天王李白，與沈殷怡演夫妻，並育有一名兒子。他因醜聞而被補習社董事罷免，之後於爸爸李世豪（鄭丹瑞飾演）創辦的鄉郊學校大地小學任副校長。

最新影片︰

與談善言是中學同學

Stanley與劇中飾演大地小學老師的談善言是中學同學，同就讀位於馬鞍山的保良局胡忠中學。談善言曾向傳媒指，Stanley在中學時期已是風頭躉，既參加歌唱比賽又擔任社長。有胡忠中學校友在網上討論區分享對Stanley的印象，表示「佢中學嗰陣已經好charm」、「我細佢幾年，我入去嗰陣佢已經係我個house嘅committee」、「佢大我幾個form，佢嗰陣已經喺sing con到贏到開巷」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

此外，藝人湯怡與排舞師丈夫麥秋成都是保良局胡忠中學校友，兩夫婦早前結伴回母校與老師聚舊，憶述當年校園往事，並與師妹分享人生經驗。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

自行收生面試考科學實驗

保良局胡忠中學位於沙田馬鞍山恆安邨，於1977年開辦。從學校網頁可見，陳廣堯校長在新學年發文表示，學校於2022-25年新的關注事項，包括強化學生自主學習策略，提升學習積極性。他指學校會推動桌遊活動，讓同學享受遊戲的樂趣，亦從中學會共處，並藉此培養學生的成長型思維及正面樂觀的心態。

該校中一開設4班，主要以中文為教學語言，收生組別大約是Band 1/2。學校提供40個中一自行分配學位學額，將於2023年1月3日至17日接受申請，參考教育局成績次第名單挑選200名同學面試。面試內容包括英語活動、中文活動、科學實驗、個人或小組面談，上述各項活動佔面試比重均等。若學生有特別才華或優異的校際獎項，可獲不多於面試總分10%之額外分數。面試名次比重佔30%，教育局名次比重佔70%。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳