【超市情報】百佳網店推周三指定產品限時優惠　即食鮑魚平均每罐30元

▲ 百佳網店推周三指定產品限時優惠，即食鮑魚平均每罐30元。（曾有為攝）

百佳網店至抵星期三限時搶好貨，多款優惠貨品只限今日，搶購可到百佳網店：https://bit.ly/3fxa5Vw

快閃優惠：

OATLY 有機燕麥奶1 公升$45.9/2 盒， 平均$ 23/盒

金御膳紅燒瑤柱鮑魚（四隻裝）180克$59.9/2 罐， 平均$30/罐

麥維他消化餅獨立包裝176克$33.9/2盒， 平均$17/盒

高絲膠原蛋白彈力水潤面膜 5包$81/2 件， 平均$40.5/件

得寶迷你濕廁紙清爽蘆薈２０包裝 $55/盒

點擊下圖即看詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

優惠期只限10月5日。貨品數量有限，售完即止。優惠只適用於百佳網店，優惠不適用於店取易服務。優惠以每張訂單計算。圖片只供參考。受條款及細則約束。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜