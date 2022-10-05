【口罩小姐】「師姐」王詠珩任職游戲治療師助特殊學童　Wing：小朋友透過遊戲表達感受

▲ 「師姐」王詠珩（Wing）現職為游戲治療師。

憑ViuTV節目《尾二一界口罩小姐》彈起的「師姐」王詠珩（Wing）深得觀眾歡心，身兼多職的Wing同時為一名游戲治療師，幫助低收入家庭並有特殊教育需要的兒童解困。

王詠珩現正於中文大學修讀幼兒教育碩士課程，她努力增值自己希望能讓自己表現得更專業。

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特殊教育

Wing治療的小朋友都是有特殊教育需要，且大多為低收入家庭，「他們所遇到的困難會較多，自閉症、過渡活躍症、發展遲援或是學習上的障礙，有些小朋友會有創傷，希望透過遊戲幫助他們去表達情緒、抒發情感。」

她解釋：「小朋友不懂得像大人般去表達感覺，那些感覺不代表沒有，最容易讓我們看到他們就是透過遊戲，因為他們最放鬆，是適合他們的一個渠道去表達。」

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游戲治療

「不是玩甚麼遊戲去幫助他們，而是依着他們的喜好。」

Wing指：「可能是玩沙、畫畫、泥膠，遊戲室基本上是小朋友喜歡的遊戲都會有，有些小朋友會選擇槍、劍，取後不停地揮動。反而不一定是一些很益智的遊戲，而是令他們感覺安全、舒服。他們選擇的遊戲都會令我們可以看到他內裏的情感，去明白他們。」

Wing強調遊戲治療是讓小朋友做主導，「用他的方式去玩遊戲給我們看，可按照他喜歡的遊戲種類而希望從中加一些元素去幫助他解決自身的問題。

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組織家庭

充滿愛心的Wing自覺一定會生小朋友，「因為真的很喜歡，但不是短期內。我想先肯定能在事業上可照顧到自己再給予家庭。起碼要我穩固了，養大一個小朋友真的不簡單，要確保我能給一個幸福的環境予小朋友。」

現正蜜運中的Wing與男友拍拖近7年，她表示：「不太介意另一半的外表和高度，我覺得溝通得舒服、明白大家，內在比較重要。兩人相處最重要是溝通，年代不同了，拍拖不再需要收藏，反而大家喜歡看情侶間的互動，這可能會吸引到某部分的觀眾。」

談到結婚計劃，Wing自言：「我比較隨緣，最基本是令父母不用擔心。」

Wing希望未來的自己會一步步進步，「不論是娛樂圈或是Play Therapy亦想有進步，希望看見自己的路是愈來愈上。」

服裝：pretadress

飾物：triowardrobe

場地：One Step Studio

記者：梁樂欣

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