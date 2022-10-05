【潮物速報】新加坡快時尚Love Bonito登陸香港　品牌主腦：主攻亞洲女性體形

▲ Love Bonito的兩位創辦人Rachel Lim（右）和Dione Song（左）。問到為何由網店轉戰到實體店？Dione說：「最初要開設實體店的時候，不少人對我說實體店已經沒落，但我覺得傳統和沉悶的店舖才會失去市場，大家還是很期待親身體驗購物樂趣。」（攝影：黃建輝）

從前要談快時尚（Fast Fashion），我們認識的都只有來自歐洲的ZARA和H&M這兩大陣營，反觀亞洲區似乎沒有品牌走這路線，務求在市場上分一杯羹。不過從今天起大家可要記得Love Bonito，兩位來自新加坡的主腦，早前更來到香港為首間專門店打響頭炮。

新加坡都有時裝？是不少人聽到Love Bonito得知的即時反應。的確，新加坡從來都與時裝絕緣，因為當地天氣一年四季炎熱不休，絕對不利於時裝業的發展，而且當地大部分男女上街均以輕裝上陣，女生會穿上吊帶上衣再加一對涼鞋就最是普及，單是這種打扮就談不上時尚可言。

但Love Bonito的出現就為當地女性帶來多元化的服裝，而且開宗名義主攻亞洲女性體形，難怪在短短數年間有著亮麗成績，衝出新加坡，先後在香港和馬來西亞等地開枝散葉，而品牌的主帥正是兩位年青的女生Rachel Lim和Dione Song。

前者在2005年當網上購物還未成氣候時，僅拿著500新加坡幣開設時裝網店，到2010年創立Love Bonito。後者大學畢業後加入Zalora網購平台，及後蟬過別枝成了Love Bonito的CEO，兩位女生一同攜手打天下。

▲ 雖然物廉，但仍不乏設計細節，例如這件長袖tee在袖間出現cut out細節。（$319/圖片品牌提供）

對於本地消費者而言，或許Love Bonito的名字早已印在腦海中，原因是疫情前的2019年尾，品牌就在中環開設了一間地舖快閃店，據聞當時反應相當好，可說是短短3個月埋下了種子，好等3 年後的今天開花結果。當然，若問Love Bonito如何成為跨國品牌？當中的關鍵還不是因為定價便宜和服裝以亞洲女性為本。

首個秋冬系列

Dione說：「過去5年我們將品牌擷展到不同國家，甚至美國都有，說到底成功的原因在於我們由始至終都為亞洲女性服務。例如服裝的顏色和比例都因應亞洲女士而設，雖知道ZARA等fast fashion品牌覆蓋全球，但服裝尺寸和顏色未必適合亞洲人。舉個例子，例如pantone上的黃色，歐洲品牌所選擇的黃就不太對應亞洲人的膚色，但我們就會選擇適合亞洲人穿著的黃，加上我們堅持挑選優質的面料，務求做到耐穿舒適。」

▲ Love Bonito首間專門店座落於中環區中心地帶，而據聞在年尾會在旺角朗豪坊開設另一間分店。（攝影：何偉雄）

那麼你認為新加坡和香港女士的品味有沒有很大分別？

她說：「新加坡女性愛穿一件頭的長裙，反觀香港女性鍾愛上身和下身有著不同配搭。此外，前者喜愛pencil skirt，而後者則對a-line skirt情有獨鍾，這方面設計團隊會作出微調去適應不同市場。」

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不過，如果說疫情對品牌是一個衝擊，這個衝擊已差不多步遠（新加坡的市民已不用再配戴口罩，生活回復疫情前的正常模樣）。此刻來到一個新的挑戰就是推出品牌成立以來首個的秋冬系列，對一個誕生於全年皆為夏天的時裝品牌來說，背後一定是很大的挑戰，香港的女士們又不妨看看這個「挑戰」是否對準你的口味。

記者：何偉雄