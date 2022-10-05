【美麗戰場】入行16年成功跳出馬子妮乖女形象　蔣家旻戲路變廣角色反差大

▲ 蔣家旻戲路愈來愈廣。

蔣家旻近日在TVB台慶劇《美麗戰場》表現亮眼，其飾演的終極反派奸到出汁，在劇中出盡賤招欺負陳瀅，加上乞人憎的嘴臉，令觀眾看得相當入戲，直指蔣家旻超級討厭，可見其演出相當成功。

入行16年的蔣家旻初時多以飾演妹妹及馬子妮一角而為人熟悉，惟近年戲路變得多元化，跳出乖女形象，成功演繹霸氣角色。

【美麗戰場】蔣家旻每日鬧到收工感虛脫 陳山聰造型倒模金牌經理人

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《反黑路人甲》

2020年播出的劇集《反黑路人甲》，蔣家旻演的社團大家姐「水姐」一角，角色性感嫵媚又有情有義，更極具霸氣，完全打破過往乖女斯文形象。

在劇中她不但曾以長腿分別色誘張振朗王浩信，散發成熟韻味，又玩濕身誘惑及咬唇情挑王浩信，意識大膽，絕對是她入行以來的一大突破，難怪其演出為觀眾帶來新鮮感，令其人氣急升，終更憑此劇為她勇奪「飛躍進步女藝員」的獎項。

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《換命真相》

蔣家旻在2021年播出的劇集《換命真相》中，角色看似單純斯文，其實內在背負著很多委屈。

其中一場，她被陷害吃下毒蛋糕，期間由毒發再到入院，甦醒過來忘記與朱敏瀚之間的事，令人看得心痛，更被網民大讚演技漸變成熟。

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《雙生陌生人》

在《雙生陌生人》演的機心律師蔣家旻，為求目的不擇手段，不但神情眼神有氣勢，而且演繹出高冷機智的感覺，令觀眾眼前一亮。

在劇中她面對男士時表現忽冷忽熱，為了令喜歡自己的何廣沛死心，更主動挑逗馬神，完全展現另外一面給觀眾。

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