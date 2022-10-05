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【黃Viu原創劇】吳家忻自認麻甩港女　ANSONBEAN獲讚做事認真全力以赴

娛樂 14:18 2022/10/05

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（左起）吳家忻（Kayan9896）、林千渟、岑珈其、陳毅燊（ANSONBEAN）

由吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN）主演的黃Viu原創劇《她和她的戀愛小動作》將於本周五獨家上架，「新晉女神」吳家忻（Kayan9896）和「文青美女」林千渟於《#她和她的戀愛小動作》飾演同居密友。

千渟形容二人角色性格迥異：「Hayley（Kayan飾）完全唔怕社交，而我就比較內斂，雖然好想拍拖，但係只會收埋喺心入面。」

劇中阿Ling（林千渟飾）慘被花心男狠撇，後來在室友的鼓勵下開拓社交圈子，卻遇上千奇百怪的男生，其中千渟對凌文龍和岑珈其尤其印象深刻：「小龍係一位非常有經驗嘅演員，所以同佢合作，我好信任同放鬆；珈其本身好搞笑，我最難忘嘅一場戲就係同佢喺北角食炸大腸，佢好幽默、大家產生好多火花，所以特別開心。」

千渟和Kayan私下份屬老友，拍攝時更顯默契！

讚ANSONBEAN工作認真

至於劇中不時調教男友Jason（ANSONBEAN飾）的「野蠻女友」Kayan則笑言，「Hayley」一角不但刁蠻潑辣、更有公主病，不過她竟自認與角色相似：「相似嘅位唔係我有公主病，而係一樣直接、有啲不修邊幅，同埋有啲麻甩。」

談到兩位好拍檔，家忻即時大讚「男友」做事認真：「ANSONBEAN拍攝時真係搵命博，每次都會交足100%，成日都會整親自己。」她也透露與千渟私下份屬好友，即使初次合作，二人仍然相當合拍！

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另外ANSONBEAN亦是劇中的「搞笑擔當」，據悉他包辦劇中大量笑點，獲封「劇組開心果」，他也自認愈演愈放開：「我最深刻嘅場面係開辣椒醬樽，因為我嗌到好大聲！拍完嗰場戲之後，我嘅角色開始走搞笑路線，Jason嘅表現亦都愈來愈誇張！」

他續指：「其實劇入面好多笑位都係我自己加入去，加上兩位導演好有諗法，有時會突然加啲動作同對白，令成件事搞笑咗幾倍。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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