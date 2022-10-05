【爭產風波】患上重病兒子拒絕照顧　 媽媽心寒將百萬遺產贈送前夫

▲ 阿媽有病照人照顧，阿仔唔理連醫藥費都唔俾，但阿媽死後，即走出嚟爭百萬遺產。

久病床前無孝子，一名老婦因患重病，需長期臥床，於是求助兒子，孰料他不僅拒絕，還表示不願負擔母親日後的治療費用。傷心欲絕的老婦惟有求助前夫，而且更訂立協議書，把百萬家產留給前夫也不願意留給不孝子，老婦離世，兒子不服入稟法院上訴爭產。

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綜合內媒報道，廣西一名戴姓老婦，生前有過兩段婚姻，於1986年與龐男結婚，兩人育有一子，後男方逝世，她於2014年與蔡姓男子再婚，婚後未有再生育，但最終雙方因感情不合於2017年離婚。2019年，戴婦因患重病長期臥床，需要人照顧，於是求助兒子，沒想到不僅遭兒子拒絕，兒子還表明不願負擔母親日後的治療費用。

無奈求助前夫

傷心欲絕的戴婦，無奈下求助蔡姓前夫，雙方在律師的見證下簽訂了協議書，詳細列明醫療、起居飲食等生活安排，以及扶養遺贈等事項的權利義務。協議中明確約定，蔡男如能按該協議書約定事宜盡責履行義務，待戴婦過世之後，其名下的房屋權益則贈與蔡男。

蔡男依約履行義務直至戴婦離世，但當他處理完前妻身後事，拿出《協議書》辦理房屋的過戶手續時，卻遭死者兒子的強烈反對，並拒絕配合，且多次協商無果，去年12月，蔡男將龐男起訴至法院，請求法院依法判決他合法繼承戴婦名下房屋。

遺贈扶養協議

廣西壯族自治區柳州市柳北區人民法院經審理認為，戴婦與蔡男簽訂的《協議書》，性質上屬於遺贈扶養協議，協議簽訂過程是在見證人的見證下簽訂完成的，按雙方真實意思表示、合法有效，法院予以確認。龐男作為戴婦的兒子，在戴婦患病情況下未履行其本該承擔的主要贍養、照顧義務，在戴婦去世後主張法定繼承分配案涉房屋，法院不予支持。此外，戴婦與蔡男簽訂《協議書》，並不排斥其他親屬、朋友基於親情、友情對戴婦進行照顧。

兒子不服判決 向法院上訴

綜合全案情況，柳北區人民法院根據現有證據所查明的事實，蔡男對戴婦生前盡了照顧義務，在戴婦死後也為其處理了殯葬等事宜，依法判決原告蔡男受遺贈取得戴婦名下房屋的所有權利。

龐男不服一審判決，向柳州市中級人法院提起上訴。二審法院經審理認為，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，依法判決駁回上訴，維持原判。

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責任編輯︰王明芳