  • 31°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 15:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【膚色健康】孕婦色素沉澱小孩生長激素過多　拆解皮膚發黑原因多　

兒童健康 14:21 2022/10/05

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

皮膚發黑原因多，孕婦及小朋友也會出現膚色變黑。（istock圖片）

懷孕中的女士，最常見的一種皮膚色素，就是膚色變得黑色，例如發黑。這是色素沉澱，當妊娠結束後，這些情況會逐步消退。

在懷孕過程中，由於結締組織改變、內分泌等等作用，使孕婦的皮膚有所改變以適應胎兒的成長，而色素沉着是最常見的。最矚目當然是兩頰的孕斑，多半是不規則狀而且顏色不均勻。特別是那些皮膚色澤本來就較深或常曬太陽的婦女。

最新影片︰

此外，患有慢性腎上腺皮質功能減退症、肝硬化、肢端肥大症（例如手指十隻變得肥大，是賀爾蒙方面的疾病。原因是體內賀爾蒙分泌過多，形成頭、臉、手、腳的皮膚和骨骼長得比身體還快。一旦發現要趕快醫治，不然會造成嚴重的併發症），此症多見於中年人，患者會出現頭痛、視力變差、手指麻木、有刺痛感、高血壓、月經周期改變、男性陽痿、牙齦間縫變大、聲音變低沉等。

小孩也會出現此症，成長中的小孩如果體內有過多的生長激素，也會導致這個情況，稱為巨人症，皮膚色素多會沉澱，形成發黑。此外，服食某些藥物如抗癌劑，都會使皮膚發黑。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「為甚麼皮膚會發黑？

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

撰文︰李韡玲

相關文章

【紓緩濕疹】秋季乾燥易誘發濕疹　營養師媽媽推介3款紓緩發炎飲品
今日 12:58
【紓緩濕疹】秋季乾燥易誘發濕疹　營養師媽媽推介3款紓緩發炎飲品
【秋季湯水】秋天乾燥易感冒咳嗽　中醫推介3款潤肺飲品一家大細可飲
16:57 2022/09/29
【秋季湯水】秋天乾燥易感冒咳嗽　中醫推介3款潤肺飲品一家大細可飲
【新手媽媽】台女星照顧初生女兒缺乏休息　蕁麻疹發作布滿紅斑極痕癢
13:02 2022/09/14
【新手媽媽】台女星照顧初生女兒缺乏休息　蕁麻疹發作布滿紅斑極痕癢

你可能感興趣

【紓緩濕疹】秋季乾燥易誘發濕疹　營養師媽媽推介3款紓緩發炎飲品
今日 12:58
【紓緩濕疹】秋季乾燥易誘發濕疹　營養師媽媽推介3款紓緩發炎飲品
【秋季湯水】秋天乾燥易感冒咳嗽　中醫推介3款潤肺飲品一家大細可飲
16:57 2022/09/29
【秋季湯水】秋天乾燥易感冒咳嗽　中醫推介3款潤肺飲品一家大細可飲
【新手媽媽】台女星照顧初生女兒缺乏休息　蕁麻疹發作布滿紅斑極痕癢
13:02 2022/09/14
【新手媽媽】台女星照顧初生女兒缺乏休息　蕁麻疹發作布滿紅斑極痕癢
兒童健康 懷孕 產前產後 李韡玲

最高瀏覽

【偷食疑雲】林正峰向A0女神游嘉欣道歉　發文解釋跟劉溫馨無聯絡
17:16 2022/10/04
【偷食疑雲】林正峰向A0女神游嘉欣道歉　發文解釋跟劉溫馨無聯絡
【未成年女友】34歲男星與14歲少女拍拖　堅稱獲家長同意待中學畢業結婚
17:51 2022/10/04
【未成年女友】34歲男星與14歲少女拍拖　堅稱獲家長同意待中學畢業結婚
【偷食疑雲】疑與A0女神拍拖半年後偷食　林正峰被指背游嘉欣搭上劉溫馨
14:16 2022/10/04
【偷食疑雲】疑與A0女神拍拖半年後偷食　林正峰被指背游嘉欣搭上劉溫馨