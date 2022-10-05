【膚色健康】孕婦色素沉澱小孩生長激素過多　拆解皮膚發黑原因多　

▲ 皮膚發黑原因多，孕婦及小朋友也會出現膚色變黑。（istock圖片）

懷孕中的女士，最常見的一種皮膚色素，就是膚色變得黑色，例如發黑。這是色素沉澱，當妊娠結束後，這些情況會逐步消退。

在懷孕過程中，由於結締組織改變、內分泌等等作用，使孕婦的皮膚有所改變以適應胎兒的成長，而色素沉着是最常見的。最矚目當然是兩頰的孕斑，多半是不規則狀而且顏色不均勻。特別是那些皮膚色澤本來就較深或常曬太陽的婦女。

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此外，患有慢性腎上腺皮質功能減退症、肝硬化、肢端肥大症（例如手指十隻變得肥大，是賀爾蒙方面的疾病。原因是體內賀爾蒙分泌過多，形成頭、臉、手、腳的皮膚和骨骼長得比身體還快。一旦發現要趕快醫治，不然會造成嚴重的併發症），此症多見於中年人，患者會出現頭痛、視力變差、手指麻木、有刺痛感、高血壓、月經周期改變、男性陽痿、牙齦間縫變大、聲音變低沉等。

小孩也會出現此症，成長中的小孩如果體內有過多的生長激素，也會導致這個情況，稱為巨人症，皮膚色素多會沉澱，形成發黑。此外，服食某些藥物如抗癌劑，都會使皮膚發黑。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「為甚麼皮膚會發黑？」

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撰文︰李韡玲