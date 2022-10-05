【星二代】李元元讀天主教幼稚園K2學中文　Lucy寫字每況愈「下」惹家長共鳴

▲ Lucy正學習寫「下」字，愈寫愈求其。

4歲半人氣星二代李元元（Lucy）最近榮升家姐，李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）宣布再懷孕，Lucy要錫住媽媽個肚。不過，升上K2的Lucy又要媽媽激氣，最近Lucy開始學寫中文字，愈寫愈求其，Sophia分享女兒的大作，惹起很多家長共鳴。

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從相片中可見，Lucy的功課要求抄寫「下」字，開頭都寫得四正，之後愈寫愈歪斜，被老師用紅筆圈起「穿頭」，媽媽Sophia發文笑言，這是有監管與沒有監管的分別，

再寫落去應該會變咗個「不」字 #個下字越寫越向下

▲ 媽媽指Lucy在有監管和沒有監管下，寫字表現大不同。（IG圖片）

帖文引起星媽林芊妤（Coffee）留言表示有共鳴，「教小朋友寫字簡直就係『考驗阿媽耐性挑戰』，Sophia回應說︰「要長唸般若菠蘿me」。有網民笑指「寫到最尾縮咗水」、「趕收工」、「係F字」等。

▲ 媽媽指Lucy媽最近宣布懷孕第二胎。（IG圖片）

不少網民讚揚Lucy剛開始學寫字已經寫得不錯，「LuLu已經寫得好好，只是有些大意！大人要多多包涵」、「以剛開學嚟講，寫得超『四正』哦。有家長分享自己每天教女寫字功課，起碼要教半小時，「因為強逼症唔容許啲筆畫周圍飛」。

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免費天主教幼稚園

李元元現正就讀天主教聖瑪加利大幼稚園，星二代校友包括吳日言女兒Beatrice、孫慧雪兒子Riley，而名模周汶錡兩名兒子都是該校舊生。天主教聖瑪加利大幼稚園於1986年創辦，校舍位於跑馬地，強調活動教學，著重學術。

據幼稚園概覽資料顯示，該校2022/23學年參與「免費優質幼稚園教育計劃」，學費全免。加上該校每年升小派位成績優異，畢業生大多升讀聖保祿天主教小學、聖若瑟小學、瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校、番禺會所華仁小學等傳統名校，因此大受家長歡迎。

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責任編輯︰王明芳