利潔時與幼聯共建「校園衞生保衞隊」　藉滴露健康學院提高學生衞生意識

全民防疫近3年，港人普遍已習慣勤洗手與使用消毒搓手液。利潔時早於2011年起已聯同旗下品牌滴露（Dettol）舉辦「滴露健康學院」，前赴幼稚園教導幼童正確洗手方法，去年更聯同目標一致的香港幼兒教育及服務聯會（幼聯）攜手將滴露健康學院擴展到小學，助更多學童提高衞生意識以至化身衞生保衞隊成員，將推廣健康及疾病防護資訊向家人傳達。



衞生是健康的基礎。利潔時以「通過衞生防護、健康療護、營養守護，竭力創造更潔淨、更健康的世界」為使命，並相信平等地享有高品質的衞生、健康和營養，是每個人的權利。為實現上述理念，「滴露健康學院」於11年前成立，透過「洗手七部曲」及互動講座，讓學童從小培養良好的衞生常識。截至今年5月，參與學生人次已突破100萬。

▲ 利潔時與幼聯將滴露健康學院擴展至小學，助更多學童在疫情中可加強衞生意識。

增疾病預防資訊 將活動擴展至小學



隨着疫情於去年持續反覆，利潔時深明於此時協助更多學童增強衞生意識的重要性，與長期合作夥伴香港幼兒教育及服務聯會（幼聯）攜手成立「校園衞生保衞隊計劃」，將「滴露健康學院」活動擴展至小學，適度調整原本應用於幼稚園的講座內容，教導正確的洗手方法之餘，亦根據小學生的學習能力，加入常見疾病資訊和預防方法，再以有趣互動的方式，使他們較容易吸收相關資訊。



在疫情高峰期，利潔時曾將滴露健康學院移師至網上舉行，讓學生在「停學不停課」期間，仍可在家中繼續學習有關防疫及衞生的資訊。時至今天，為配合學校普遍已恢復面授課堂，利潔時仍保持講座的彈性安排，讓校方可按本身情況選擇繼續採用網上平台或轉為實體講座。

▲ 參與學校對活動反應正面。圖為保良局王賜豪（田心谷）小學初小學生在講座中合照。

學校回饋正面 冀拓合作空間



建基於彼此對「改善學童健康教育」擁有共同理念，幼聯指正是「校園衞生保衞隊計劃」得以全面推展的重要元素。藉由舉辦富趣味的互動講座，不但可向學生傳遞衞生與健康知識；更具意義是促使他們肩負起衞生保衞隊成員的重任，將疾病防護與衞生資訊推廣給親友，令受惠人數倍增。



幼聯喜見參與學校的回饋皆屬正面，如認為故事形式的講座及有獎問答遊戲有助增加學生的投入感。而教育界對有關活動的需求，同樣反映於報名愈趨踴躍，參與小學由第一年試行時的30間，增至第二年的50間，期望第三年合作可覆蓋更多學校。前瞻雙方合作，幼聯表示，即將於本學期舉辦的「預防疫苗注射計劃」亦獲得利潔時的支持，將為合共50間參與幼稚園及小學提供衞生及消毒產品，加強衞生防護，惠及逾1萬名學生。展望未來將與利潔時探索更多合作的可能性，為推動公共衞生發展再作貢獻，共創共贏。

▲ 保良局王賜豪 (田心谷) 小學畢錦龍校長喜見學生將講座中掌握的健康資訊，在日常生活中全面實踐。

學生身體力行 與家人共同防疫



保良局王賜豪（田心谷）小學已連續兩年參加該計劃，校長畢錦龍分享感受時稱，很高興看到利潔時與幼聯在設計講座內容時，用心注入互動模式及構思趣味活動，令學生可在愉快學習的氛圍中，潛移默化地掌握健康資訊與提高衞生意識，在日常生活中付諸實行。



「學生參與講座後有明顯變化，不但能以身作則，如返回學校會先洗手及避免觸摸口罩外部等，不少家長指他們回到家中，也會提醒家人注重衞生，反映他們重視共同防疫。」畢錦龍校長同時稱，除參與「校園衞生保衞隊」計劃外，學校於疫情爆發後，已即時加強校園防疫措施，包括在學校出入口放置自動體溫探測器，每日監察學生體溫變化、在洗手間添置消毒洗手液，供學生使用，以及購入快速抗原測試包，應付不時之需等，加強保障師生健康。

▲ 家長義工在學生進入校園前會先為他們消毒雙手，配合學校的防疫措施。

此外，在今年初第五波疫情來勢洶洶及提早放暑假期間，利潔時特別為3至10歲的小朋友推出為期6個月的「滴露健康學院網上公眾版」，讓他們透過網上互動遊戲學習並提高衞生意識，完成後可獲贈滴露殺菌濕紙巾和消毒搓手液作為獎勵，活動成功錄得逾1,700人參加。

▲ 滴露健康學院在第五波疫情期間，特別推出「滴露健康學院網上公眾版」，讓學童於突如其來嘅暑假期間也可在在家中從遊戲中學習健康資訊。

(特約)