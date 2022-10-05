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【桌球大師賽】傅家俊解釋安心岀行近1小時　前體育新聞主播伍家謙：奧蘇有冇話打147易過用個app？

社會 15:18 2022/10/05

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(資料圖片)

為慶祝香港特別行政區成立25周年，香港桌球總會邀請到8位世界級桌球高手，包括世界排名第一的奧蘇利雲、羅拔臣、沙比、吳安儀等，一連4日來港獻技，香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）今日（5日）在社交平台表示，自己花了一個差不多一個鐘的時間，向三位名將解釋安心岀行的用法，引來不少網民討論，其中前體育新聞主播伍家謙亦有留言。

前體育新聞主播伍家謙在貼文留言指，「奧蘇有冇話打147易過用個app？」，獲得千個讚好。

不少網民則留言真係辛苦哂，是說好香港故事。

解釋點用個app 唔難，解釋點解用先難

好想知佢哋第一個反應係乜

說好香港故事

辛苦你了，加油

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責任編輯：余思嵐
 

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