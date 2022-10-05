【駕船超載】涉駕快艇超載女乘客墮海亡　公司前董事否認危及他人海上安全罪

▲ 被告董波。（梁錦麟攝）

上巿公司前董事涉於2019年駕駛快艇超載逾16名乘客，其後有女乘客墮海後開船，以致其中1人被螺旋漿擊中背部致死，事後教唆妻子及其餘4名乘客訛稱船上只載有11人。涉案董事承認控煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警務人員等6罪，否認1項危及他人在海上的安全罪，案件今（5日）於區域法院開審。

被告董波（56歲，商人），資料顯示，被告為大灣區聚變力量（01189）前董事，2020年8月25日已辭任。被告承認1項違反條件及限制罪及5項煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警務人員罪，否認1項危及他人在海上的安全罪。

控方開案陳詞指，被告於2019年10月19日，為涉案船隻 「Miss Conduct Junior」擁有人，該船隻的允許運載總人數為12人。被告於當日下午約4時，駕駛該船隻運載乘客向西貢大浪灣大灣沙灘駛去，船隻在接近沙灘時曾停下，當時沒有下錨，亦沒有升起引擎。

控方指，該船隻在接近沙灘時，船上有約8名乘客跌落大海，包括52歲女死者洪小媛。被告和另外約4人則留在船上。隨後船隻左舷被海浪推橫至面向沙灘，被告隨即重新啓動引擎向右轉駛離，死者被船隻螺旋漿擊中背部致大量出血。死者被救起後，由直升機送院。

控方指，當日下午5時25分死者被送往東區醫院治理，發現背部有兩處深裂傷，露出肺部和脾臟，近臀部位置有另外兩處深裂傷，左上臂亦有1處深裂傷，16分鐘後宣告死亡。死者解剖報告顯示，死因是多處受傷。警方當日約下午7時，以危害他人在海上的安全罪拘捕被告。

被告承認案情指，被告於2019年10月19日為涉案船隻船長，載送多於16人。警方其後向船隻乘客調查時，被告分別於10月19日至11月8日，煽惑5名乘客，即被告妻子Ryan Immalee Clair、何狄遜、方芷曛、Dalipe Teddie Mart Clemente及黃志強，向警方稱涉案船隻僅載有11人。警誡下被告稱，他曾告訴5人不要向警方提及被告子女的5名同學亦在船上。

案件明（6日）續。

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記者：梁錦麟