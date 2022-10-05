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【共創明Teen】賽馬會撥款1,000萬支持計劃　推薦員工及賽馬會學人成爲友師

社會 15:21 2022/10/05

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

賽馬會撥款1,000萬支持計劃，推薦員工及賽馬會學人成爲友師。（賽馬會提供）

政務司司長陳國基率領的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，日前推出「共創明TEEN計劃」，為2,000名居於劏房的初中生，提供財政支援及師友配對。香港賽馬會今日（5日）宣布，撥款1,000萬支持計劃，並已推薦員工及賽馬會學人成爲友師，與配對的學員。

賽馬會透過其慈善信託基金審批撥款1,000萬支持「共創明TEEN計劃」，馬會行政總裁應家柏指，青年人是社會未來的棟樑，他們的發展不應受家庭背景所限， 最重要是給予他們學習的機會，馬會很樂意支持這項計劃，亦與馬會推動青年發展的目標 一致。

馬會指，已推薦員工及賽馬會學人成爲友師，與配對的學員分享自己的人生經驗，又邀請參與計劃的學生參觀大館賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、公眾騎術學校等設施，並與管理層交流分享，期望能夠擴闊學生視野。

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責任編輯：李榮忠

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