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【前廳交流會】多個政黨就土地房屋提建議　工聯會倡購大灣區樓盤供港人上樓

政治 15:32 2022/10/05

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立法會今日舉行第3場前廳交流會。（馮漢柱攝）

立法會今日舉行第3場前廳交流會，主席梁君彥在會後形容，香港正踏上復常之路，市民期望政府再出「連環拳」，令本港經濟加快復蘇。多個政黨亦就土地房屋等多方面提出建議。

民建聯立法會議員劉國勳表示，近期有不少棕地作業者面臨被收地，在尋求新用地時面對困難，擔心若沒有開拓新土地，部分產業將會流失和結業。他又期望，政府在安置政策上採取更主動角色，又認為應全面研究開放綠化地，作為產業用地及產業安置。

經民聯亦表示，當局收回正用作回收、休憩或體育等用途的土地，只會加深社會矛盾。該黨亦建議政府開發新土地，包括發展郊野公園邊陲地帶、開發閒置用地，以及填海等。

工聯會會長吳秋北建議，港府可於大灣區購入樓盤，由港府進行管理，容許輪候公屋人士選擇入住，現時住在公屋的老人亦可於當地養老。該黨又促請，盡快重建彩虹邨及觀塘和樂邨，以釋放更多地積比。

至於新民黨則提出，建議當局重新考慮發展南丫石礦場，興建居屋和發展水上交通，相信可緩解房屋供應不足情況。

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對於內地首次在港澳選拔載荷專家，民建聯立法會議員梁熙引述當局表示，期望香港可力保一席位，當局亦有表達，若被選中者為教授或副教授，期望大學可繼續支薪，政府可提供補貼。

另外，「A4」立法會議員張欣宇指，建議將港鐵車務表現，納入港鐵票價檢討機制內，但引述當局表示有保留。對於港鐵屯馬綫早前在繁忙時間一度故障，張欣宇建議，應設有分流綫路，引述當局在會上表示，將會有方案諮詢公眾。

同屬「A4」的立法會議員林素蔚則建議，政府在北部都會區的規劃上，應重視安老院舍及社福設施，又倡加大資助研發本地樂齡機械人，推動樂齡科技發展。

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記者：胡偉明

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