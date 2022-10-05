【十大傑青】今屆傑青運動員佔一半　張家朗：來年繼續奮鬥回應港人期待

▲ 香港男子劍擊運動員張家朗。（陳靜儀攝）

「十大傑出青年選舉2022」結果今日（5日）出爐，今年8名傑青分別為奧運金牌得主「劍神」張家朗、奧運銅牌得主乒乓球港隊3名成員李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、香港無國界醫生（香港）董事會副主席陳詩瓏、伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞、博勝集團創辦人及行政總裁潘志豪、香港青年創業家總商會主席謝海發。

奧運金牌得主「劍神」張家朗指，朋友常言自己比較固執，但自己認為是不認輸及對劍擊的堅持。他坦言自己在劍擊跑上輸多過贏，但感恩父母和市民支持，令他能堅持下去，來年奧運積分賽會繼續奮鬥，回應大家的期待。

奧運銅牌得主乒乓球港隊李皓晴指，回想最初，學業和體育難以兼顧，最後決定15歲綴學成為全職運動員，過程難免不安，但有幸父母支持。她寄語香港青年，要堅持自己，勇於追夢。

部分得獎者：

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奧運銅牌得主乒乓球港隊杜凱琹指，自己曾勝過世一，亦曾連輸到崩潰，期間常問自己「點解會贏，點解會輸」，最後反思出自己的優缺點，亦希望大家亦能找到自己的優缺點，日後做好小我，成就大我。

奧運銅牌得主乒乓球港隊蘇慧音指，自己亦曾因放棄學業感到失落，但在父母支持下，用人生40分之1的時間，付出100％的努力，最終靠堅持獲取成功。她鼓勵香港青年堅持夢想，勿因壓力放棄。

香港無國界醫生（香港）董事會副主席陳詩瓏表示，8年前自己到戰地教護，過程中感受到戰地無情，但亦令她感恩父母支持、感恩醫療團隊一同奮鬥、感恩平安歸來。她希望透過自身經歷，呼籲更多有志者參與人道教援。

伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞指，有不少人勸他轉做私家執業，但自己「真係好鐘意香港」，希望回饋養育自已的香港，未來會繼續留於公立醫院。他寄語青年勿因眼前小利而輕言放棄，未來定必有更大的滿足。

博勝集團創辦人及行政總裁潘志豪指，創業像拍拖，在對的時間遇上對的人，就會有好的結果。他寄語香港青年勇於創業，認為只要願意嘗試，問題就能迎刃而解，希望大家擁抱大灣區機遇、創科、再工業化發展。

香港青年創業家總商會主席謝海發26歲時決定於餐飲業界創業，現時營運多家冰室和餐廳。他用2句寄語年青人，要「堅持堅持再堅持」和「人無我有，人有我優」。他認為堅持不代表成功，但不放棄等於不會輸，立於不敗之地，只要比人更堅持，終會成功。

傑青候選人均由社會各界提名，獲提名人士先由甄選顧問進行甄選。通過初選之候選人再經評審團進行面試。評審團成員均來自政商界及不同專業領域的知名人士，根據候選人於其工作或專業範疇的傑出表現以及對社會的貢獻後，選出當屆的十大傑出青年。

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記者：陳梓蔚