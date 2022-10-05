【李怡逝世】著名作家李怡逝世　生前撰《失敗者回憶錄》獲網民感謝「為港人寫到最後」

▲ 有傳媒引述消息指，香港著名作家李怡逝世。（李怡facebook圖片）

香港著名作家、時事評論家李怡在台灣逝世，享年87歲。李怡約兩周前曾在其facebook專頁透露患病；據其好友陶傑透露，李怡數周前確診新冠肺炎。

港區國安法實施後移居台灣的李怡，近年不時在其個人facebook專頁發帖。該專頁最近一次更新為9月19日，當時他在帖文稱，「作者有病」，並指他本人並無大礙，其專欄需暫停數天，該帖文全文內容如下：

作者有病「失敗者回憶錄」暫停數天。無大礙，不勞各位朋友牽掛。

李怡逝世消息傳出後，上述帖文即陸續引來大批網民留言哀悼，有網民亦留言感激李怡過去付出：

感謝多年來先生以文字啟發一整代香港年輕人

感謝你為港人寫到最後一刻

其後專欄作家沈西城亦在facebook表示：

李怡先生走了！哀悼

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責任編輯：馮琪雅