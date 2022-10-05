【律師遇襲】貨車司機涉襲擊律師案續　事主供稱事發時感到「我就死喇」

▲ 事主陳子遷。（梁錦麟攝）

事務律師陳子遷疑於2020年5月在銅鑼灣街頭，譴責示威者破壞店舖，遭大批人士「私了」受傷，陳的頭、耳及左手需縫針。4名涉案男子被控，當中3人已認罪，餘下31歲貨車司機否認暴動等罪，案件今（5日）於區域法院續審。陳供稱，遇襲時左手手掌邊緣「有塊肉甩咗出來，好多血、好痛、幾暈」，陳形容「我覺得嗰一刻走唔甩呢，我就死㗎喇」。

本案被告為唐健帮（31歲，貨車司機），早前否認1項暴動及1項有意圖傷人罪。控罪指，被告於2020年5月24日，在銅鑼灣禮頓道及加路連山道一帶參與暴動，以及連同其他身份不詳的人，意圖使陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

本案另外3名被告譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25 歲，無業）及王浩雲(17歲）早前承認1項非法集結和1項有意圖傷人罪，還押候判。

事務律師陳子遷作供稱，案發當日下午3時許，他正前往銅鑼灣南華會學習高爾夫球，當時禮頓道一帶已經一遍混亂，有許多黑衣人在行車線堵路，有時裝店的玻璃被打破，亦有時裝店的金色人體模型被扔至路上。

陳指，他看到破壞行為後深感憤怒，兩度大罵「你哋呢班黑暴唔好走，等差人來拉晒你哋」，隨即遭黑衣人衝前拳打腳踢，並使用雨傘施襲，並稱「報警吖嗱」。

陳指，當時他頭破血流，掙扎逃向保良局門口，其間被大群黑衣人追打。陳被逼蹲下及以雙手護頭，惟被人用雨傘插頸，及被硬物攻擊。陳指，當時他的左手手掌邊緣「有塊肉甩咗出來，好多血、好痛、幾暈」，又形容「我覺得嗰一刻走唔甩呢，我就死㗎喇」。

陳指，他其後由保良局逃往南華會，1名灰色男子用手攔着陳的前胸，由於陳擔心黑衣人再度追上施襲，於是用力推開灰衣男的手，沿路衝向南華會平台。陳指，救護員到場後將他送往律頓治醫院治理，當時陳的頭、耳及左手均需縫針治理。陳於翌日轉至養和醫院，傷勢最終於2至3個月後完全康復。

辯方盤問時指出，陳當時並沒有看到施襲者的容貌及人數，以及事後未有參與警方的認人手續。陳同意說法。

聆訊明（6日）續。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟