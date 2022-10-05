【疫苗接種】明起可到社區接種中心打流感針　惟須同時打新冠疫苗

▲ 尚至醫療醫務總監郭寶賢及副總監何學工今同時接種第4針新冠及流感疫苗。（黃建輝攝）

冬季流感高峰期將至，港府資助的新一季流感疫苗接種計劃明天（6日）開始，市民即日起可於網上預約到政府接種中心同時打新冠及流感疫苗。同時提供2款疫苗的尚至醫療負責3間接種站，其醫務總監郭寶賢透露，港府要求私營機構於現場鼓勵市民同時打2款針，合資格市民如無預約接種流感疫苗，亦可於現場即時接種。

尚至醫療負責西環新冠疫苗接種站、佐敦官涌體育館及荔枝角公園社區疫苗接種站，除了備有兩款新冠疫苗，即日起更增設四價流感疫苗接種服務；年齡介乎6個月至未滿12歲的兒童或12 歲以上的小學生，50歲或以上人士等合符政府資助計劃者，均可免費同時接種兩項疫苗，即日起可透過政府網站預約，不過西環新冠疫苗接種站及及荔枝角公園社區疫苗接種站則不提供網上預約接種流感疫苗。

尚至醫療醫務總監郭寶賢及副總監何學工今同時接種第4針新冠及流感疫苗。郭寶賢表示，市民如欲打流感疫苗，必須同時接種新冠疫苗；他透露港府要求私營機構於現場鼓勵市民同時打2款針，合資助資格市民如無預約接種流感疫苗，亦可於現場即時接種；至於不合資助資格的市民如則可付費打流感針。他預計新冠會成為風土病，呼籲市民打齊兩款疫苗。

政府早前已收到復必泰幼童配方的新冠疫苗認可申請，何學工表示，如復必泰幼童版抵港，料只會在特定接種中心提供接種，如兒童醫院，其負責的接種中心將不提供。

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記者：鄧凱文