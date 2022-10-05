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【工廠搬遷】甯漢豪：800公頃位處新發展區未來要收回清拆　一換一平租經營非政策

社會 15:57 2022/10/05

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發展局局長甯漢豪。(資料圖片)

接連有工廠因政府收地面臨搬遷。發展局局長甯漢豪今日（5日）表示，現時本港有1500公頃棕地，當中800公頃因位處新發展區未來要收回清拆，主因是有關土地上的作業位處高密度發展區，又或因露天作業，與周邊環境不協調而要清拆。

甯漢豪指，大家都知道過去一段時間，很多時都有一些意見說政府為何不全面取締這1500公頃棕地，其實正正就是我們明白這些棕地上都有經濟活動，所以我們不能說全面取締，所以我們到現在都是有節有度的表示收回大約一半。而有時候另一些訴求說，當我們處理這些棕地的時候，可否另一方面又「一換一」那樣，找回同樣相對租金便宜的土地讓他們去經營呢？我都希望社會明白，這一個訴求本身存在一些矛盾，一方面希望我們取締這些不是最善用土地的棕地作業，但另一方面又希望我們「一換一」，找回一些租金便宜的土地，讓他們用現有的模式經營，因此其實我們一直以來做的是「幾條腿走路」。

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責任編輯：余思嵐

經濟 甯漢豪 棕地 發展局

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