【不正常愛情研究所】黃紫恩衰心軟成「渣男磁石」認證　吳兆麟誤當「小三」眼濕濕

▲ Alan（中）玩塔羅占卜發現心儀對象有男友，令他感到晴天霹靂。

由J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）聯同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）主持的《不正常愛情研究所》，在明晚（10月6日）播出一集主題為「愛情占卜」。

這集《不正常愛情研究所》並邀曾在《通靈之王》任西洋魔法顧問的國際級塔羅占卜師Jessica當嘉賓，即場為猜贏包剪揼的Alan和Jojo解答戀愛難題。

▲ 今集嘉賓是曾任《通靈之王》西洋魔法顧問的Jessica。

Alan被指桃花旺

據Jessica所講，塔羅牌能反映人的潛意識，並能測出未來12個月的事情。

率先進行塔羅牌占卜的Alan，一開波就自爆有意中人，令全場起鬨；惜問到跟心儀對象有否發展機會時，竟被測出自己是「第三者」。自稱不知情的Alan頓時晴天霹靂，更被發現眼濕濕。

Jessica除指出Alan心儀對象是桃花爆旺的靚女，更指出二人「戀人未滿」最大障礙。「花生友」Karen及Jojo聞言即爆料：「我估到係邊個……」接著，Jessica利用「占卜棒」測出Jojo今年姻緣運好及幕前工作會大增。

曾於訪問中大爆首任男友出軌兼搞大「小三」個肚的Jojo，獲占卜棒認證是「渣男磁石」，Jessica隨即點出其一大「死因」是衰心軟；之後Jojo把握機會繼續發問，其間更疑似自爆有新對象。

▲ Jessica用「占卜棒」測出Jojo（右）今年姻緣運佳。

公開扭轉命運大法

節目中，Jessica還分享了千奇百趣的占卜事蹟，自認第六感超準的Jessica，指自己曾一眼看穿男客戶的事業與居住地區，相當神奇。

Jessica又謂試過幫客人為逝去的感情「起死回生」，並指占卜結果可以「改變」，並公開當中兩大秘技！至於與Jojo一起舉手自認迷信的Karen和Koba，占卜經驗均相當豐富，Koba自稱更曾獲批去年八月下旬會遇上結婚對象，對方更是「靚」人一名。

至於Karen則自爆對占卜有一套相當矛盾而又獨特的見解。Susuca則因為本身是天主教徒，故唯一一次相關經驗是遭前度拉去占卜感情狀況，令她大感尷尬。

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