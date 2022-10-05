秋季家居博覽2022　 一次買齊全屋家電用品

近年有不少新樓盤落成，每位準業主都希望塑造一個屬於自己的安樂窩。為方便大家不用四出奔波尋找所需家電和家品，繼6月份舉行的「香港家居博覽」，展覽會再次於10月舉行全新「秋季家居博覽2022」，集合來自世界各地不同品牌的家庭用品公司和裝修公司，為新舊業主提供一條龍的傢俬和電器採購，以至室內設計和風水服務，一次過可以買齊心頭好！今年最後一個家居展了，大家要把握最後機會入場掃平貨。



專業人士分享入伙貼士



是次博覽針對香港中高端消費、新居入伙、需要家居裝修的人士，為他們搜羅本年度城中最新的裝修、家電產品及服務資訊，並提供獨家優惠價。當中的參展商類別多元化，包括寢室傢俬、浴室用品、室內設計、智能家居、綠化產品、家品、藝術擺設等，涵蓋全屋各方面的需要，讓入場人士盡情選購心頭好。



主辦單位更安排於每日下午設有數個不同主題的活動和講座，如講解不同的電器設備、風水師和堪輿學家講解家中布局運勢、首席裝修顧問介紹新居屋裝修入伙攻略等，讓入場人士掌握不同類型的市場資訊，並在短時間內接觸及認識各產品，幫助對新居無從入手的新業主，考慮家中應如何設計和增添傢俱，即時解決選購傢俱的繁瑣事務。



「秋季家居博覽2022」好物推介

入場前不如先看看我們精選的好物推介，鎖定目標進場大掃特掃！



1. 點對點床褥&枕頭

利用專利「點對點®」舒壓系統設計，因應個人身形、重量、曲線、睡眠習慣等，度身調配專屬自己的床褥（優惠價HK$3,326.4）；配合專利枕芯設計，分隔仰睡區和側睡區的枕頭，讓你可以一睡到天亮。枕頭提供3個基本尺碼和4個高度微調，完美貼合各種頭形，亦為不同長短的頭頸曲線，提供2種承托闊度。（優惠價HK$690）



2. 日本製懶人梳化床 Ride

梳化利用Koyo日本製配件，提供14個角度調較，擁有多個不同功能，可用於睡房地台上、窗台或作臨時睡床。（優惠價HK$1690）



3. CL117FDX4 12VMax內置電池吸塵機（綠色）



全新推出12V內置電池吸塵機，超輕機身僅重1KG，膠囊式集塵配合HEPA過濾器提高隔塵率達99.97%，共有3款顏色可選。（優惠價HK$980）



4. 日本電子針灸儀

針灸儀結合中醫的穴位療法原理及利用穴位針貼貼在身體不同的穴位上，透過低週波刺激穴位，減低身體各種肌肉痠痛，特別針對肩頸痛、膝蓋痛、腰痛等症狀，同時幫助長期缺乏運動人士鍛鍊肌肉，強化肌力。（優惠價HK$24,800）



5. 淨味木紋書櫃

Toppal德利板利用E0大芯夾板製成，耐用不變形，耐火板飾面通過 Green Guard Gold 認證，適合敏感體質人士使用。（優惠價HK$1,600）



秋季家居博覽2022

日期：2022年10月7日至9日

時間︰12:00-21:00

地點：香港會議展覽中心Hall 1 5B

地址：香港灣仔博覽道1號

入場費：HK$20／位（不設長者優惠；身高1米以下小童免費進場）



（特約）