【食用安全】婦人吃魚後急性肝衰竭　醫生警告一部位比砒霜更毒

▲ 婦人吃魚後急性肝衰竭，醫生警告一部位比砒霜更毒。

魚肉低脂健康有營養，是不少家長在家常做的菜餚。不過，魚類有一部位千萬不可進食，否則當中的毒素很可能危害性命，内地一名婦人就因進食後食物中毒，出現急性肝衰竭險喪命。

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綜合内地媒體報道，杭州一名婦人在烹煮魚時，誤信丈夫指「魚膽」可以明目、清熱解毒，於是便直接將魚膽生吞下肚。到當日夜晚，婦人出現腹痛、上吐下瀉症狀，隔日開始全身無力、身體忽冷忽熱，於是前往急症室求醫。醫生根據婦人的症狀描述，原以為是一般食物中毒，結果抽血檢查發現，婦人已是嚴重的急性肝功能衰竭，隨時喪命。婦人經轉院治療後，已逐漸康復。

魚膽含劇毒 切勿進食

内地一名50歲男子也曾因眼睛不適，相信魚膽有明目作用，於是生吞鯇魚膽，事後證實肝腎功能嚴重受損。而本港亦曾出現因進食燉鯇魚膽，導致急性肝腎衰竭而入院的個案。

註冊中醫師李翠珊早前接受TOPick訪問時表示，根據《證治準繩》記載，魚膽的確有清熱解毒、清肝明目、止痛的功效，但因魚膽內的膽汁毒素、氫氰酸不易被破壞，無論生吞還是熟食魚膽，均有毒性，毒性比同劑量的砒霜更大，所以只能與其他藥材混合後作外用，絕不能內服。

醫師續指，魚膽中的生物毒素成分比較複雜，進食後可致過敏，甚至造成器官衰竭。一旦魚膽中毒，患者在2至14個小時內會出現噁心嘔吐、腹痛、肚瀉等症狀，約3天後再會出現肝臟腫大及疼痛、皮膚發黃、血尿、頭暈、出血、溶血等情況。

另外，食安中心指出，鯉科魚類的魚膽含有毒物質，呼籲市民切勿進食。涉及的魚類包括：鯇魚（草魚）、鯉魚、鯪魚、青魚、鯽魚、鰱魚（白鰱）、大頭（花鰱/鱅魚）。

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責任編輯：羅嘉欣